‘Aston Martin’ occasion van een miljoen is een buitenkans

Een peperdure ‘Aston Martin’ occasion, van een model wat je wellicht al weer vergeten bent. Hij is duur, maar dan heb je wel iets écht exclusiefs.

In het vorige decennium was bijna niks heilig meer. Er moest geld verdiend worden om te overleven. Dat gold voor de meeste kleine automerken. Zo was het Porsche die besloot om een SUV te bouwen en een sedan bleek de uitkomst om een beetje tussen praktisch en snel in te zitten. Zo kwamen er auto’s als de Porsche Panamera, bijna de Lamborghini Estoque en de Aston Martin Rapide.

Vierdeurs Aston

Op papier is de Rapide perfect. De herkenbare Fisker-lijnen van de DB9 maar dan met vier deuren en vier iets volledigere zitplaatsen. Hij was wat duur en de ruimte hield niet over, maar het idee is best een goede. Ook omdat Aston Martin bewees dat hun designtaal er goed op werkt.

Lagonda Taraf

Hoe anders was dat bij die andere vierdeurs Aston uit recente jaren. Kent u hem nog? De Lagonda Taraf uit 2015. Officieel is het geen Aston trouwens: Aston Martin bezit nog steeds de rechten voor de Lagonda-naam uit den oude dagen. Vandaar dat de Lagonda Taraf ook een wat andere designtaal kreeg. De spitse neus maakte ruimte voor een wat meer rechte voorkant en het lijnenspel was wat meer reguliere sedan en iets minder vierdeurs GT.

Het resultaat kwam in 2015 en heette dus Lagonda Taraf, waar Taraf staat voor ‘luxe’ in het Arabisch. Dat laatste was een hint naar wat Aston Martin wilde met de nieuwe Lagonda. Er kwamen maar een paar exemplaren die allemaal op het Arabische schiereiland zouden landen, denk aan Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten. Daar kan een auto nooit duur genoeg zijn en dus kostte de Lagonda Taraf nieuw een miljoen dollar. Dat bleek toch duur voor een auto die verder erg leek op de Rapide, maar dan voor bijna 850.000 dollar meer.

Lagonda Taraf occasion

Mocht je nou wel fan zijn van die wat nieuwere inslag van sedans van Aston Martin, dan is er goed nieuws: er staat weer een Lagonda Taraf te koop als occasion. Dit keer niet zo ver van huis: Duitsland. Buiten het Arabische schiereiland dus. Nadat Aston Martin de 120 exemplaren van de Taraf had verkocht in het Midden-Oosten, kwamen er nog 80 exemplaren voor Europa, het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika.

Praktisch nieuw

Een buitenkansje dus: één van die 200 staat te koop. Deze Lagonda Taraf occasion komt uit 2018 en is gespoten in een soort goud, al noemt de advertentie het groen. Met chromen velgen: lekker statig.

Interieur

Binnenin de Lagonda Taraf occasion is het een breed scala aan tinten bruin. Een lichtbruine, beige tint voor het grootste gedeelte met stukken in donkerder bruin om het af te wisselen. De houtinleg is een donkere houtsoort om het spectrum af te maken.

Daar zat ook een beetje het probleem van de Taraf. Vergeet je even dat het qua materialen iets extravaganter is, zit je eigenlijk gewoon naar een Rapide-interieur te kijken. Tenminste, niet naar het interieur van een auto die meer dan vijf keer zo duur is. Helemaal als je je bedenkt dat je in theorie twee keer een Bentley Mulsanne of Rolls-Royce Phantom kunt kopen. En het interieur van Aston Martin was des tijds al ietwat aan het verouderen.

De motor van de Lagonda Taraf die uiteraard ook in deze occasion ligt is trouwens allerminst een verrassing: de 6.0 V12 van Aston Martin die in vrijwel alles lag. In de Lagonda Taraf goed voor 560 pk en gekoppeld aan een achttraps automaat. Ook wat dat betreft dus gewoon een iets duurdere Rapide.

Prijs

De Lagonda Taraf is dus een zeer exclusieve auto, maar vooral een erg duur apparaat. Als afschrijving zijn werk doet kan het nog best een interessante koop zijn. Helaas doet afschrijving dat niet op een auto waar er maar 200 van zijn. Deze Lagonda Taraf occasion met slechts 5.150 km en één eigenaar is dus eerder in prijs gestegen. Vergeten we even inflatie, dan moet deze ooit 1.000.000 dollar kostende auto nu 1.172.312 dollar opleveren. De prijs is namelijk nu precies een miljoen euro. Kopen doe je bij een luxe autodealer in Keulen.