Deze Aston Martin is perfect voor iedere whiskyliefhebber - Autoblog.nl

Mocht je nog op zoek zijn voor een leuk kerstcadeau voor een whiskyliefhebber, dan zou deze Aston Martin DBX wel iets voor jou kunnen zijn.

Na een unieke fles whisky eerder dit jaar, is het nu tijd voor een unieke Aston Martin. De Britse autofabrikant is namelijk een samenwerking aangegaan met de Schotse whiskymaker Bowmore. Daarvan zien we nu het eerste autoresultaat; de Aston Martin DBX Bowmore Edition. Een reguliere DBX, maar dan met wat unieke hints van Q.

Om te beginnen met de buitenkant. Dat zou je misschien kunnen omschrijven als een zilverachtige kleur met een blauwe tint, maar Aston Martin ziet dat anders. Zij noemen het Bowmore Blue, een kleur die Aston Martin vroeger gebruikte, maar die nu ‘exclusief voor de Bowmore Edition’ is teruggebracht. Mocht je blauwzilver niks vinden? Dan is er optioneel Xenon Grey, met een blauwe metallic fleck.

Aan de zijkanten van de DBX zie je bruine horizontale strips, net achter het voorwiel. Deze zijn gemaakt van koper dat door Bowmore zelf is gebruikt in oude stills, ofwel ketels. De velgen zijn smoked, de remklauwen die daarachter zitten voert Q optioneel in het zwart uit. Rondom zitten Aston Martin- en Q-emblemen.

Binnenin kunnen kopers uit twee kleuren kiezen. Donker grijs Obsidian Monotone of Copper Tan Metallic/Obsidian Duotone. Laatstgenoemde is een bruinig leer dat wordt afgewisseld met zwart. Voor de whiskyliefhebber plaatst Aston Martin details die verwijzen naar Bowmore, zoals Bowmore Tweed. Deze moet verwijzen naar de achtergrond van Bowmore en het eiland Islay waar de whiskyfabrikant vandaan komt. Ook hier vinden we Bowmore-koper, onder meer bij de dorpels en de bekerhouders. Deze Aston Martin is overigens niet alleen perfect voor de whiskyliefhebber, maar ook voor wie graag picknickt. Bij de DBX krijg je namelijk een Bowmore Tweed picknickkleed en een leren tas.

Onder de motorkap doet Q niks, al is dat met 550 pk en 700 Nm uit een 4,0-liter twinturbo-V8 ook niet echt per se nodig. Aston Martin maakt achttien stuks van de DBX Bowmore Edition die nu te koop zijn. Eind volgend jaar wordt de speciale SUV geleverd.