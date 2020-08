Lekker: Aston Martin whisky voor 55.000 euro

Maak indruk op feesten en partijen en schenk een Aston Martin whisky ter waarde van 55.000 euro.

In een chique restaurant val je soms stijl achterover van de prijzen van sommige dranken. Of het echt zoveel geld waard is? De leek proeft vast geen verschil. Bovendien is er een markt voor. De rich & famous leggen graag wat extra’s neer voor een drankje met een beroemde naam. Neem nu deze Aston Martin whisky.

De whisky is een samenwerking tussen het merk Bowmore en Aston Martin. De Black Bowmore DB5 1964 is het eerste resultaat van dit nieuwe partnerschap. Beide merken spreken over een unieke combinatie van een iconische whisky en een iconische auto. Hoe stukjes DB5 smaken in een whisky weten we niet, maar je zult goed moeten kauwen.

De fles kost je omgerekend 55.000 euro. Een klap geld, maar daar staat ook wat tegenover. Er worden slechts 25 flessen gemaakt. Bijna zonde om op te drinken dus, want wie weet stijgt de fles wel in waarde.

Bowmore maakt de Black Bowmore sinds 1964. Het is één van de exclusievere whisky van het merk. Sinds 1993 zijn er ongeveer 6.000 flessen gemaakt van deze smaak. De aankoop van de Aston Martin whisky komt met een mooie handgemaakte kist van Glasstorm uit Schotland.