Wolff: Russell kreeg verkeerde banden door kapotte radio - Autoblog.nl

Het pitdrama bij Mercedes kostte Russell flink wat plekken, nu zegt teambaas Toto Wolff dat de chaos met de banden door een kapotte radio kwam.

Voor George Russell begon het afgelopen raceweekend super goed, maar het eindigde als een grote teleurstelling. Ja, hij haalde zijn eerste punten van dit seizoen, maar eigenlijk had hij zijn eerste GP-winst binnen moeten harken. Voor wie de race niet heeft gezien: Mercedes stuurde Russell en Bottas bij de 59ste ronde allebei naar de pits. Het was wat onverwacht en werd nogal last minute aangekondigd, dus het was een klein beetje hectisch bij de pits. Toch kon Mercedes Russell in een aardig tempo van andere banden voorzien, waarna hij weg kon rijden.

Daarna was Bottas aan de beurt. Hier gaat het helemaal fout, waarbij de banden door de pitlane rollen. Ze halen zijn harde banden eraf, om deze te verwisselen met verse mediumbanden. Om de een of andere reden besluiten ze echter die mediumbanden weer eraf te schroeven, om zijn oude harde banden weer terug te plaatsen. Wat bleek nou? Die mediumbanden hadden op de auto van Russell moeten zitten. Met andere woorden, Russell was net weggesjeesd met Bottas z’n banden.

Tegenover Autosport legt teambaas Toto Wolff uit wat er allemaal gebeurde met die bandenwissel. De pitgarage van Mercedes is onderverdeeld in twee helften, waarbij iedere coureur een helft krijgt. Iedere garagehelft heeft een radio, waarmee de relevante garagehelft wordt opgeroepen. Zondag moesten zowel Russell als Bottas tegelijk naar de pits, waarbij Russell eerst aan de beurt was. Beide garagehelften werden dus opgeroepen om zich klaar te maken voor een bandenwissel.

De garagehelft van Russell hoorde de oproep om de banden te wisselen echter niet, omdat hun radio defect was. Daarom kwam Bottas’ pitcrew naar buiten met de banden voor de auto van Bottas. Mercedes kwam er pas achter dat ze de verkeerde banden hadden gemonteerd, toen ze Bottas’ banden niet konden vinden toen hij in de pits was. Daarom moest Bottas doorrijden met zijn oude banden en werd Russell weer teruggeroepen om de juiste banden te kunnen monteren.

Uiteindelijk vocht hij zijn weg terug van plaats 5 naar plek 2, om door een slow puncture wéér de pits te moeten opzoeken. Dit kwam volgens Wolff ‘waarschijnlijk’ doordat Russell vaak buiten de ideale lijn moest rijden, om te kunnen inhalen. Russell finishte gisteren als negende. Of hij zonder die laatste bandenwissel eerste had kunnen worden, is wat Wolff betreft niet zeker. “Misschien had hij bij Perez kunnen komen en had DRS kunnen helpen. Maar ik ben er niet zeker van dat hij had kunnen winnen.” Hopelijk voor Russell krijgt hij zondag nóg een kans bij de GP van Abu Dhabi, al hangt dat nu af van hoe het in de komende dagen met Hamilton gaat.