Deze Audi A4 is niet meer zo Allroad

Ze noemen dit omgekeerde psychologie.

Een praktische auto onpraktisch maken. Het roept alleen maar een hele grote ‘waarom’ op. De Audi A4 Allroad is van zichzelf voorzien van extra plastic om de lak te beschermen. Verder staat deze praktischere variant van de A4 iets hoger op z’n poten, zodat de auto beter raad weet met onverharde wegen. Je ziet dit soort stations vooral in Zweden, Oostenrijk en Zwitserland. Tenzij je een boswachter bent of paarden hebt is een Allroad voor Nederland niet de meest voor de hand liggende keuze.

Juist d├ęze Audi grondig aanpakken is controversieel. Toch is de Allroad in dit verhaal slachtoffer geworden van tuners. De Avant is verlaagd en aangepakt door Boden AutoHaus. De witte Audi blijft juist ver van modder vandaan, met deze prijzige 20-inch V-FF lichtmetalen van Vorsteiner. Er kan nog een dakkoffer op de auto geplaatst worden. Beladen met bagage zal de A4 nog verder zo’n hoeven zakken. Arme Audi.

In de VS zul je met deze A4 Allroad in elk geval goed opvallen. In de eerste plaats vanwege de tuning, maar ook omdat Amerikanen niet elke dag een stationwagen tegenkomen op de weg in het land van SUV’s, pickups en sedans.