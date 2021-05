Nieuwe Audi A4 krijgt eindelijk achterwielaandrijving! - Autoblog.nl

De nieuwe Audi A4 zal twee platforms meekrijgen.

De huidige Audi A4 is een keurige auto. Strak, functioneel en lekker premium. Met de juiste motor is het ook een erg fijne wagen. Het huidige model heeft alleen net even te weinig progressieve aandrijflijnen om fiscaal interessant en te weinig leuke uitvoeringen om de petrolhead tevreden te stellen.

Daarom kijken we uit naar de volgende generatie en Audi waarschijnlijk ook. Autocar heeft al wat plannen onderschept van de nieuwe middenklasser uit Ingolstadt. Zo weten de Britten te melden dat nieuwe Audi A4 niet één, maar twee platforms zal krijgen. Eentje voor verbrandingsmotoren (voornamelijk hybrides) en een vol-elektrische.

Nieuwe Audi A4

De hybride A4 staat op het MLB-platform en zal verkrijgbaar worden als sedan en Avant. Tevens kun je kiezen tussen voorwiel- of vierwielaandrijving. Met hybride aandrijflijn bedoelt Audi zowel een 48V-generator (zoals de huidige modellen ook hebben) en plug-in hybride versies (die gek genoeg nog missen). Voor het eerst zal de A4 leverbaar worden met vierwiel-besturing, voor extra een extra wendbaar weggedrag. Of de A4 Allroad terugkeert, is niet bekend.















De elektrische Audi A4 zal op het PPE-platform komen te staan. Voor het eerst krijgt de Audi A4 standaard achterwielaandrijving! Vierwielaandrijving met een extra motor op de achteras zal zorgen voor ‘quattro’. De elektrische Audi A4 moet een regelrechte concurrent worden van de BMW i4 en de Tesla Model 3. Reken maar dat dit marksegment binnenkort overbevolkt is.









Extra snelle RS4 e-tron

Over de Audi S4 wordt met geen woord gerept, wel dat Audi Sport bezig is met de ontwikkeling van een 475 pk sterke Audi RS4 e-Tron. Mocht je liever een benzine RS4 hebben, die zal terugkeren. Deze behoudt de 2.9 V6, maar met elektrische assistentie. Dus als je geen zin hebt in een C63 met vier cilinders, kun je bij Audi terecht. Waarschijnlijk is het de aandrijflijn uit de Porsche Panamera S e-hybrid.





De nieuwe Audi A4 e-tron zal zijn techniek gaan delen met de Audi Q6 e-tron en Porsche Macan. De twee verschillende Audi A4’s zullen zij aan zij verkocht worden. Audi doet dit omdat elektrische auto’s weliswaar ‘heet’ zijn, maar in veel markten het slechts nog kleine aantallen, ook al groeit het. Audi gaat deze strategie overigens ook toepassen met de nieuwe Audi A6.

Qua design is het nog niet bekend welke kant het opgaat. Wellicht dat de traditionele modellen een evolutie zullen worden van de huidige Audi A4, en de elektrische A4 e-tron trekjes krijgt van de e-tron GT.

De nieuwe Audi A4 staat gepland voor 2023. Tot 2025 zal Audi maar liefst 20 nieuwe elektrische modellen lanceren.