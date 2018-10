Daniel Ricciardo is helemaal klaar met Red Bull

De normaal gesproken zo goedlachse Australiër zal vermoedelijk niet lekker in bed liggen.

Het moest een geweldig weekend voor Red Bull Racing worden. Er waren wat problemen met de auto’s, maar dit nam niet weg dat het team de vrije trainingen, de kwalificatie én de race domineerde. Vanuit Nederlands opzicht is het geweldig dat Max Verstappen er met de zege vandoor is gegaan, maar de DNF achter de naam van Ricciardo gooit voor de objectieve F1-fan roet in het eten.

In Mexico moest de zwarte bladzijde in het 2018-seizoen keihard worden omgeslagen met een mooi resultaat. Het leek ook te gaan gebeuren. Ricciardo was in zijn nopjes en had zelfs pole position te pakken. Vlak voor de race stond de Australiër nog te grappen met DJ Armin van Buuren. Hij zag zichzelf wellicht al feestend staan, na het halen van een podiumplek op Autódromo Hermanos Rodríguez.

Autosport is autosport en je kunt nooit voorspellen hoe de hazen lopen. De appel die Ricciardo nu moet doorbijten is zuurder dan Patty Brard in een badpak. Voor de achtste (!) keer dit seizoen viel de Red Bull-rijder uit. Na afloop van de race liet de coureur weten helemaal klaar te zijn met zijn auto. De motor kon hij moeilijk vervloeken, aangezien hij in 2019 voor Renault gaat rijden.

Een mooi resultaat behalen over enkele weken op Interlagos in Brazilië haalt niets meer uit. In het hoofd van Ricciardo is dit seizoen klaar. Over. Basta. De laatste races rijden, het seizoen heel snel vergeten en vooruit kijken naar het volgende jaar. Hopende dat de handtekening die de Australiër bij Renault heeft gezet, niet gaat zorgen voor nog meer uitvalbeurten. Wat Ricciardo betreft mag Pierre Gasly het resterende seizoen uitrijden bij Red Bull, aldus de zwaar teleurgestelde coureur gisteren na afloop van de race.

