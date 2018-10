Van Hooydonk: “Elektro-BMW’s krijgen saaiere looks”

Saaahaaaaaai.

Verschillende grote autoconcerns zetten langzaam maar zeker de afterburners aan om een plethora aan elektrogebakjes op de markt te kunnen slingeren. Interessant genoeg zien deze modellen, zoals bijvoorbeeld de Mercedes EQC, er op wat details na redelijk conventioneel uit. Wat dat betreft lijkt het sentiment omgeslagen te zijn. Enkele jaren geleden deden de meeste merken die bezig waren met (PH)EV’s er juist veel aan om die ‘hypermoderne’ auto’s er ook futuristisch uit te laten zien. BMW was daar misschien wel het beste voorbeeld van, want met de i3 en i8 zette het twee auto’s in de showroom die ook in films over de toekomst hadden kunnen figureren.

In de toekomst zal deze avontuurlijke styling bij BMW echter niet meer onlosmakelijk verbonden zijn met elektropower, althans niet als het aan Adrian van Hooydonk ligt. Van Hooydonk liet namelijk dit optekenen aan autocar:

Electric mobility will spread through our entire vehicle range in quite a short space of time – to the point that electric or plug-in hybrid is just another option box you tick as you order the car. The fact is that BMW customers want a dynamic car, whether it is a battery-electric vehicle or not, and so there’s is increasingly less reason to make these kinds of cars look different.

De eerste exponent van deze nieuwe strategie zit er al aan te komen in de vorm van de BMW iX3. Deze zal er feitelijk net zo uit gaan zien als een gewone BMW X3, hooguit met hier en daar wat kleine details die de kenner verklappen dat het een EV betreft. Maar toch is er goed nieuws voor mensen die de aparte styling van de huidige i-modellen wel graven. Volgens van Hooydonk blijft er namelijk ruimte voor modellen die nieuwe technieken met zich meedragen waarvan dat ook aan de buitenkant mag worden uitgedragen.

The i brand stands for inspiration and innovation, and electrification is not the only area of our industry that marks a significant change. It’s pretty clear that there will still be i cars, and that the designers will be able to search for different things.

Of je het nu leuk vindt of niet, gek gestylede BMW’s blijven dus bestaan. Denk daarbij bijvoorbeeld aan toekomstige modellen als de i4 en de Vision NEXT.