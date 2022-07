Dronken vrouw sloopt carwash in Ridderkerk

Met je dronken harses nog even denken de carwash te nemen, in Ridderkerk liep dat verkeerd af.

Met een slok op achter het stuur stappen is al onverstandig. Denken dat je dan ook nog door de carwash kunt rijden zonder problemen is helemaal niet slim. Iedereen weet dat enige voorzichtigheid geboden is met het rijden door een wasstraat. En voorzichtigheid en dronken zijn is een onmogelijke combinatie.

Dronken carwash

Een beschonken dame in Ridderkerk was de carwash ingereden. Eenmaal gepositioneerd werd het gaspedaal ingetrapt in plaats van het rempedaal. Het gevolg was een enorme bak ellende. Niet alleen voor de wasstraat zelf, maar ook voor de persoon voor haar. Deze persoon zat niets vermoedend in de auto terwijl deze gewassen werd. De vrouw klapte er achterop.

Het bijzondere aan dit verhaal is dat ze daarvoor ook al door de wasstraat was gereden. Toen zonder problemen. Mevrouw was echter niet tevreden over het resultaat en besloot er nog een keer doorheen te rijden. Toen ging het mis.

Het is nog onduidelijk hoe groot de schade is aan de wasstraat. Aangezien er alcohol in het spel is zal de vrouw niet zomaar vrijuit gaan. Naast het feit dat de wasborstels zijn afgebroken in de carwash, is er ook schade aan de auto die zich al op dat moment in de wasstraat bevond.

Fotocredit: wijkagent Jan Waasdorp op Instagram. Bron: RTL Nieuws