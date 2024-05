Elektrische auto’s kunnen wel eventjes wachten

Bij Stellantis lijkt het erop dat de doorbraak van elektrische auto’s eventjes kan wachten. Of niet.

Het is een lastig parket waarin autofabrikanten zich op dit moment bevinden. Het liefst wil elke fabrikant gewoon Tesla zijn: veel winst per unit en een onmetelijke voorsprong op de concurrentie. Maar daarvoor hadden ze een visie en lef nodig die traditionele autofabrikanten eigenlijk nooit hebben getoond.

Nee, in plaats daarvan proberen ze ons zo lang mogelijk ouderwetse techniek te verkopen. De winstmarges per unit zijn daarbij namelijk veel groter. Van alle concerns gaat Stellantis – op dit moment – nog behoorlijk volgas naar een elektrische toekomst. In 2030 (dat is over iets meer dan vijf jaar!) moeten alle auto’s die ze in Europa verkopen elektrisch zijn. De VS moet dan 5 jaar later volgen.

Strategieën

In principe klinkt dat als een puik plan, maar er is een enorme anaconda onder het gras*. De markt is nu nog niet zo héél happig op EV’s. Er is een duidelijke stagnatie waar te nemen qua interesse in zowel Europa als de VS. Voor sommige fabrikanten en concerns kan dat leiden tot grote problemen. Als je ziet dat de verkopen (flink) achteruithollen en de marges heel erg klein zijn, zul je het als bedrijf erg lastig krijgen om het hoofd boven water te houden.

Stellantis heeft daar geen last van. Dat laat Natalie Knight weten aan WardsAuto. Knight is de CFO van het enorme concern, dus ze zit wel redelijk in de materie. Volgens haar heeft Stellantis een noodplan klaarliggen mocht de markt écht geen zin hebben in EV. En ja, dat plan is om alsnog auto’s met een verbrandingsmotor te gaan verkopen. Dat plan is niet nieuw. De Volvo XC90 kan leven naast de EX90 en de Macan met plofmotor naast de Macan EV. Maar dat zijn puike doch – naar automobiele maatstaven – stokoude benzinevoertuigen en een veel modernere opvolger.

Elektrische auto’s kunnen wachten

Bij Stellantis kunnen ze twee stappen verder gaan. Daar kunnen ze namelijk auto’s die geïntroduceerd zijn als EV, alsnog omkatten naar eentje met benzinemotor! De huidige STLA-platforms die gebruikt worden, zijn namelijk geschikt voor beide toepassingen. Een tijdje terug zag men dit als een nadeel (een EV-only platform levert veelal een een betere EV op), maar nu is het dus een voordeel.

Het bijzondere is, is dat het niet alleen geldt voor de huidige modellen, maar ook de auto’s die op komst zijn. Denk bijvoorbeeld aan de nieuwe Alfa Romeo Giulia. Die gaat als EV geïntroduceerd worden en zal in principe een elektrische auto zijn, maar als de markt erom vraagt, kunnen ze deze ook gaan bouwen met benzinemotor.

Overigens is de markt behoorlijk in beweging en ontwikkeld de techniek zich ook in rap tempo. Het zou maar zo kunnen zijn dat in veel gevallen de EV niet zozeer ‘de milieuvriendelijke’ keuze is, maar omdat het gewoon een beter product zal zijn. We hoeven niet te stoppen met benzineauto’s omdat de olie op is, maar omdat er simpelweg een superieur alternatief is.

* met dank aan Harrie Goeroe MacGyver.

