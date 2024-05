GP Miami 2024: tijden en wat je moet weten

Check hier alle ins en outs die je MOET weten van de GP Miami 2024!

Verfijning, nuance, klasse. Het zijn dingen die vroeger paste bij de Formule 1. Tegenwoordig gaan we ook race in potsierlijke oorden als Miami, waardoor de genoemde vooroordelen de prullenbak in kunnen. Het is een typisch Amerikaanse mega-evenement waarbij style over substance gaat. Is dat erg? Niet altijd hoor, ook Ron Blaauw kan puike frietjes maken.

Hoe laat begint de GP Miami 2024?

Voordat wel onze mening laten doordruppelen in alles dat je moet weten over de GP van Miami, hebben we hier eerste de agenda voor je. Goed nieuws: iedereen mag opblijven!

Vrijdag 3 mei

18:30 – 19:30 | Eerste vrije training

22:30 – 23:15 | kwalificatie voor de sprintrace

Zaterdag 4 mei

18:00 – 19:00 | Sprintrace

22:00 – 23:00 | Kwalificatie voor de hoofdrace

Zondag

22:00 – 24:00 | Hoofdrace

GP Miami

Het circuit: Miami International Autodrome

Tja, wat kunnen we erover zeggen? Miami is een stratencircuit en niet echt een bijzondere of mooie. Sorry: zo’n uitgesproken mening past natuurlijk niet bij het altijd blije F1-circus, maar het blijft ons een raadsel waarom deze race gehouden wordt. In Amerika zijn er verschrikkelijk mooie en legendarische circuits en Miami is daar geen een van.

Het is 5,412 km lang, een race duurt dus 57 ronden. Er zijn niet al te veel inhaalmogelijkheden. Op het rechte stuk heb je de meest kans om ingehaald te worden door Max Verstappen. Zelfs zonder slipstream kan een Formule 1-auto daar 340 km/u halen. Ook wel tof zijn de hoogteverschillen, alhoewel die niet zo cool zijn als Baku en Monaco. Maar ja, je kan niet alles hebben.

GP Miami 2023

We werpen een blik op het verleden en kijken eventjes naar de data van vorig jaar.

Kwalificatie GP Miami 2023

Max Verstappen stond niet eens in de top 3. Muiterij! Hij kon geen snelle tijd neerzetten en belandde op P9. Sergio Pérez voelt zich altijd als een vis in het water op stratencircuits. Hij haalde ook pole position. En ja, zo rond dit moment had de beste man nog praatjes.

Snelste ronde

Max Verstappen! Ja ja, hij reed het ronderecord aan diggelen met een tijd van 1:29.708 tijdens ronde 56, tevens de laatste ronde.

Podium

De vorige editie van de GP van Miami was voor Sergio Pérez de eye-opener. Een stratencircuit waar hij het goed naar zijn zin heeft, pole position én Max Verstappen op P9 op de startgrid. En wat gebeurde er? Uiteindelijk eindigde Verstappen op P1, dik 5 seconden voor Pérez. Oh, en snelste ronde voor Max Max Max Super Super Max Max!!! Alonso was knap derde, op 26 seconden achterstand van Verstappen.

GP Miami 2024

Er zijn gelukkig een heel veel dingen die we al weten over de race. Die kun je hieronder checken, helemaal gratis!

Wat is de stand bij aanvang van de GP van Miami 2024

Er is echt helemaal niets spannends bovenaan, want Max Verstappen staat met 110 punten ver voor de nummer 2, Sergio Pérez met 85 punten. Daar achter is het overigens best wel spannend. Er is een leuke strijd tussen Ferrari en McLaren enerzijds en Mercedes en Fernando Alonso anderzijds. Esteban Ocon heeft nog nul punten.

Welke banden neemt Pirelli mee voor de GP Miami 2024?

De Italiaanse bandenfabrikant neemt een gemiddelde set mee. Dat bekent C2 de harde band (wit) is, C3 de medium band (geel) en C4 de soft band (rood). De baan is niet extreem zwaar voor de banden. Wat wel een factor gaat zijn is in hoeverre de baan sneller en sneller wordt dit weekend. Het is een stratencircuit en de heren gaan er intensief op rijden dit weekend. Dus het kan zijn dat band op vrijdag heel anders reageert dan op zondag.

Welke strategieën zijn er mogelijk voor de GP van Miami 2024?

Je kan meerdere dingen doen, uiteraard en uiteindelijk gaat iedereen voor dezelfde strategie. In principe is de meest standaard strategie starten op geel en dan tussen ronde 17-22 naar binnen voor de harde band en dan vervolgens de race uit rijden. Wat je ook kan doen is starten op hard en dan bij ronde 36 overgaan op medium. Dan heb je een probleem bij de start, maar kun je wel langer op de gele band rijden (de auto is dan lichter en slijt minder). Het is een stratencircuit, dus de kans is altijd aanwezig dat er een ongelukje gebeurt en dat daardoor de safety car naar buitenkomt.

Wat is de weersvoorspelling van de GP van Miami 2024?

Nou, je kan de regenjassen thuis laten, want het zal droog blijven. Althans, er zal niet veel neerslag zijn. De luchtvochtigheid zal wel invloed gaan hebben op de coureurs.

Vrijdag: 28 graden, lekker zonnig, oostenwind, windkracht 3. Heel misschien een buitje in de ochtend.

Zaterdag: wederom 28 graden en zonnig en wederom een Oostenwind van dezelfde sterkte. Nauwelijks kans op neerslag.

Zondag: Nou, dezelfde omstandigheden! Kortom, geen verrassingen op dit vlak.

Kansen Max Verstappen GP Miami 2024

Het begint het eentonig te worden. Zeker omdat je weet dat we nog een jaartje of anderhalf kunnen blijven roepen dat Verstappen toch wel kans maakt om te winnen. Dat gezegd hebbende, Pérez is een stratenexpert en lijkt dit jaar beter in zijn vel te zitten. Ook kan er altijd iets misgaan op zo’n baan. Dus de kans is niet heel erg aannemelijk, maar als het misgaat voor Verstappen, zou dat weleens tijdens een druk weekend op een stratencircuit kunnen zijn met weinig testtijd.

Verrassing GP Miami 2024

Dat gaat Sergio Pérez worden. Hij zit lekker in zijn vel, is altijd goed op dit soort banen en heeft niets te verliezen, of te winnen. Daarbij verwachten we dat Carlos Sainz en Alonso zich vooraan melden en weet je, bij Alpine pakt er iemand een puntje. Dat zijn een hoop verrassingen! Of gokjes.

Wat zeggen de wedkantoren over de GP van Miami 2024?

Simpel, Max Verstappen gaat winnen volgens hen. Goh! Hij staat nu gemiddeld op 1/7. Perez staat op 12 en Norris op 18.

Waar kan ik de GP van Miami 2024 volgen?

Er leiden meerdere wegen naar Rome en je kan op verschillende manieren de race volgen. Het kost wel vaak geld.

Viaplay

Nou, het hoge woord is eruit. De komende jaren zitten we vast aan Melroy en Nelson. Gelukkig hebben we al een tijd geleden afgesproken dat het prima kerels zijn. Mensen hebben immers altijd moeite met verandering. Bij een Viaplay-abonnement van 17,99 per maand krijg je ook natuurlijk films, series en andere sporten. Oh, en F1TV zit er ook bij in.

F1TV

We gaan eventjes verder met dat F1TV. Je kan er namelijk ook voor kiezen om F1TV los te kopen. Dat kost je 11,99 euro per maand. Ook serieus geld, trouwens. Het is op zich wel een tof medium met heel veel F1-gerelateerde content. Maar toch, het is best een geld voor iets dat je twee uur op een zondag wil zien.

Streams

Het kan natuurlijk zijn dat je allergisch bent om ergens voor te betalen. Je kan ook het internet op, op zoek naar streams. Ideaal is het eigenlijk nooit, maar als je een race nergens kunt volgen en je moet eventjes iets van beeld hebben, check dan dit zwikje streams.

VPN

Een handig tussenoplossing is een VPN gebruiken. Daarmee kun je inloggen met een ander IP-adres. Daardoor denkt de website die je bezoekt dat je uit een ander land komt. Voor RTL Luxembourg en ORF is dat handig, want zo kun je dan F1 kijken via de website. Op zich best ideaal.

Grand Prix Radio

Mocht jij Jack & Olav ook zo missen, ga dan even naar de site van Grand Prix Radio. Of download de app. Naast prima muziek kun je daar ook de highlights van het weekend volgen, inclusief de race.

Voorspelling GP Miami 2024

We hebben drie geweldige mannen lopen op de redactie die alles over Formule 1 weten. Toch zijn het @wouter, @michaelras en @jaapiyo die hun voorspelling mogen doen

Wouter

Verstappen Pérez Sainz

Vorig jaar was het tot de GP van Miami nog een beetje spannend, tenminste als je in kamp Perez zat. De Mexicaan deed het vorige seizoen redelijk goed, tot Max in Miami de boel weer even rechttrok. Dit jaar is het gat al zo groot, dat Max moet uitvallen en Checo eerste moet worden en de snelste ronde moet pakken om MV in te halen. Niets onmogelijk, maar tegenwoordig zit het beste snor met de betrouwbaarheid van de F1-auto’s. De kans dat Max crasht is ook niet bijster groot, dus we houden het bij dit voorspelbare rijtje. Carlos gun ik de nummer drie stek. Wouter

Michael

Pérez Verstappen Piastri

Het mag natuurlijk duidelijk zijn dat Max Verstappen gaat winnen, maar toch zie ik het niet gebeuren. Sergio Pérez vindt Miami wel tof en heeft hier sowieso meer fans. Verstappen wordt met handen en wurgen wel tweede. Oscar Piastri pakt maakt het podium compleet. Michael

Jaap

Verstappen Pérez Leclerc

Nadat will…’mijn’ bijzondere voorspelling van de vorige keer geen vruchten afwierp, sta ik opeens tweede in de stand om de voorspellingen. Eigenlijk een beetje zoals Max Verstappen niet won in Australië dus. Deze keer moet ik dan ook weer maximaal scoren. Dat gaat natuurlijk het beste door euhm, de vrij voorspelbare uitslag te voorspellen.



Max startte vorig jaar ergens halverwege het veld en won alsnog met overmacht, dus die gaat ook nu weer eenvoudig winnen. Perez kan op zo’n (semi-)stratencircuit ook wel uit de voeten dus die gaat naar P2. En Ferrari heeft na Red Bull de beste rees pees, terwijl Leclerc overduidelijk klaar is met het narratief dat Sainz stiekem beter is. Voor de Monegask is het de Franse vorm van Schluß nit Lustig. Hij wordt derde.

Autoblog zal verslag doen van de sprintrace, kwalificatie en hoofdrace!