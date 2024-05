Haha: ook de EV restomodder geeft voorkeur aan V8

Zelfs de EV restomodder stapt over naar de V8…

Het is dikke motorendag vandaag! Zo konden we vannacht de Ferrari 12cilindri onthullen, bijvoorbeeld. Stellantis gaf al aan dat de verbrandingsmotor mogelijk nog eventjes blijft en een knotsgek bedrijfje creëert een quad met V12.

Je zou denken dat de wonderen de wereld uit zijn, maar dat is dus niet het geval. Want het ongelooflijke petrolhead-nieuws gaat door met deze EV-restomodder. Het gaat om ECD, dat bedrijf is voornamelijk gespecialiseerd in het maken van Britse restomods op basis van Land Rovers. Hun specialiteit is het monteren van elektromotoren in Defenders en E-Types. Er is markt voor en wat ze maken ziet er absoluut tof uit.

Ev restomodder stapt over naar een V8!

Het bedrijf gooit het voor vandaag over een andere boeg. In plaats van een Engelse auto voorzien van een motor die geen olie lekt, hebben ze een Mustang aangepakt. Normaal gesproken zouden we dan verwachten dat ze kiezen voor een elektromotor. Echter, niets is minder waar! Er ligt namelijk een verbrandingsmotor onder de kap. En nee, het is niet de standaardmotor die ze gewoon zo gelaten hebben.

De auto in kwestie, een Mustang GT500, is door ECD helemaal opnieuw opgebouwd. Voor de motor wendde ECD tot een van de beste namen in de business: Roush. Onder de fraaie motorkap ligt namelijk een 5.7 liter kleine V8. We zeggen kleine, want origineel heet de GT500 namelijk een 7-liter v8. De motor in kwestie is de Roush 347 SR en is een hoogwaardig stukje techniek, goed voor 410 pk. En dat zijn dan betrouwbare pk’s.

Zelf samenstellen

Er is een flinke remmenupgrade in de vorm van een Wilwood big brake kit met 6 zuigers voor en 4 zuigers achter. Er zijn diverse opties qua schroefsets. Je kan het in principe zo gek maken als je wil.

De wielen zijn zoals altijd heel erg tof, in dit geval American Racing Torq-Thrust D-patta’s, voorzien van BF Goodrich-banden. Verder is de auto voorzien van een nieuwe lak, nieuwe chromen bumpers en LED-koplampen.

Het allermooiste is dat je natuurlijk je nieuwe niet-elektrishe restomod helemaal naar wens kunt samenstellen. Er zelfs een configurator aanwezig! Het is overigens niet zo dat restomodder ECD helemaal is overgestapt op de V8, je kan nog altijd klassieke auto’s voorzien van elektromotor.