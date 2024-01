Aanvragen maar: de subsidiepot voor EV’s is weer vol

Voor nieuwe auto’s is de pot überhaupt niet leeg geweest, maar voor tweedehands EV’s kun je weer aanvragen.

Iedereen zit natuurlijk met smart te wacht tot er weer nieuwe subsidie beschikbaar komt om een elektrische auto aan te schaffen. Oh nee, wacht… de subsidiepot is vorig jaar helemaal niet leeg gekomen. Althans, die voor nieuwe auto’s niet.

Hoe dan ook, de SEPP-pot is nu weer tot de nok gevuld. Wel is het bedrag toch ietsje lager dan vorig jaar. Voor nieuwe auto’s is er nu €58 miljoen beschikbaar, waar dat vorig jaar €67 miljoen was.

Het subsidiebedrag is hetzelfde gebleven: je kunt wederom €2.950 korting krijgen op je elektrische automobiel. Een snelle rekensom leert dat er in totaal voor 19.661 auto’s subsidie beschikbaar is. Om in aanmerking te komen mag de auto in kwestie niet meer dan 45 mille kosten.

Gelukkig zijn er de laatste tijd wel meer auto’s bijgekomen in deze prijscategorie, waaronder de Volvo EX30, de Citroën ë-C3 en de nieuwe Astra Electric. Bij sommige auto’s is het wel even opletten: als je net een optie teveel aanvinkt, kan het zijn dat je de subsidie misloopt.

Wat tweedehands auto’s betreft: dat potje is vorig jaar wel leeggekomen, in november om precies te zijn. Mensen die de aanschaf van hun tweedehands EV om deze reden hebben uitgesteld kunnen nu weer hun slag slaan.

Voor tweedehands EV’s is er dit jaar ook iets minder subsidie beschikbaar: €29,4 miljoen in plaats van €32,4 miljoen. Aangezien de subsidie voor occasions €2.000 bedraagt is er geld beschikbaar voor 14.700 auto’s.

Het loket is vandaag weer geopend, dus je kunt vanaf nu terecht op de website van de RVO om de subsidie aan te vragen. Doe er je voordeel mee.