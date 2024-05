De V12 leeft meer dan ooit: deze heeft 1.200 pk!

De V12 leeft gewoon, want er lijken er alleen maar meer bij te komen.

Al jarenlang staat de V12 onder een soort van morele curatele. Het motortype is bijna enkel en alleen goed voor overdaad. Er is geen logische reden om een V12 in een auto te lepelen. Met een zes-in-lijn of V8 kun je eveneens enorme vermogens halen. Maar bij een V12 gaat het niet allen om vermogen, maar ook om prestige, verfijning en Laufkultur.

En het grappige is, de motor is weliswaar met uitsterven bedreigd, maar stiekem komen er toch een paar bij. Ga maar na. Vannacht trok Ferrari het doek van de 12cilindri (echt, wie doet de namen daar bij Ferrari???). Mercedes levert een V12 in de S680 Maybach.

Gordon Murray heeft twee supercars (de T33 en de T50) met een V12 (Murray haat turbo’s) en Aston Martin onthulde van de week een nieuwe generatie twaalfcilinders. En wat dacht je van Rolls-Royce, alle modellen met verbrandingsmotoren hebben twaalf verbrandingskamers.

De V12 leeft dus gewoon!

Nu hebben we wederom een twaalfcilinder voor je! De auto in kwestie heet de Engler V12 en daar maken we al meteen de eerste ‘fout’. Het is strikt genomen geen auto. Van een afstandje lijkt dat wel zo te zijn, want je ziet een koetswerk en vier wielen. Het is in feite een Quad, want je zit erop als een motorfiets. Als onze hoofdredacteur @michaelras nu geen vakantie aan het vieren was, zou hij dit artikel geschreven hebben.

Het is niet de eerste keer dat Engler met een product als deze op de markt komt. In 2019 lanceerden ze al een soortgelijke auto, maar dan met slechts een 5.2 liter V10 uit de Audi R8 en Lamborghini Huracán. De oprichter van de toko, Viktor Engler, vond de V12 simpekweg de beste keuze qua vermogen, geluid en branie.

Prestaties

De prestaties van de Engler V12 moeten bizar zijn. Want alles staat in het teken van 1.200. De motor levert namelijk precies 1.200 pk. Het maximum draaimoment is 1.200 Nm en drie keer raden wat het gewicht is, inderdaad: 1.200 kg. Dat zorgt voor prestaties die zich laten omschrijven als puik: van 0-100 km/u sprinten is in 2,5 seconden achter de rug en de topsnelheid is meer dan 400 km/u.

Welke V12 men gebruikt heeft, is niet duidelijk. Engler heeft zijn eigen transmissie ontwikkeld die slechts 30 kg weegt. Iets zegt ons dat ze niet de biturbo V12 van AMG hebben gebruikt, die trekt de bak dan waarschijnlijk in een keer krom. We gokken er niet op dat ze hun eigen motor hebben gebouwd. Dat zou wel heel erg duur worden, daar er maar 20 gebouwd gaan worden. Van die 20 zullen er maar 19 de verkoop in gaan, want de Viktor Engler wil er namelijk ook eentje. Kijk, dan ben je een goede peer.