Deze Audi Q8 haalt zijn eerste verjaardag niet

Want afgelopen nacht moest de brandweer uitrukken

Vanmorgen troffen we deze foto’s aan van een brandende en vervolgens een smeulende Audi Q8. Zonde van de kleine € 150.000 die er in het eerste kwartaal van 2019 in geïnvesteerd is. Het is nog te vroeg om iets te zeggen over de toedracht van deze brand.

Wat we wel weten is dat er zondagavond 1 december melding werd gemaakt van een brand op een parkeerplaats in Tiel. Daar aangekomen waren er niet 1, maar 2 brandhaarden. Zowel de voorkant als de achterkant stonden in lichterlaaie. Na het blussen van de auto is al wat er achterblijft een smeulende Q8.

Een kentekencheck leert dat de auto pas in maart op kenteken ging en dat het hier een Q8 50 TDI betreft. 1 Diesel minder dus. De auto stond op een terrein geparkeerd tegenover een aantal woningen. Ondanks de vuurzee lijkt daar geen schade aan te zijn. Nu even een kraan regelen om die 2130kg oud ijzer af te voeren. Toch zonde.

Foto’s: persbureau Heitink