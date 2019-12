Dit bedrijf wil met de sensoren in je auto levens redden

Tenminste, als je eerst een ongeluk krijgt.

Moderne auto’s zitten volgeladen met sensoren, chips en computers die het leven van de bestuurder zo aangenaam en veilig mogelijk moeten maken. Daardoor weten de meeste nieuwe auto’s auto bijvoorbeeld wanneer de lampen aan moeten en wanneer je over de snelweg zwalkt. Niet dat technologie perfect werkt, in mist en bij rotondes wil de mens nog eens teveel op deze moderne technieken leunen. Nu is er echter een bedrijf dat zegt je leven te kunnen redden door al die sensoren. Al moet je daarvoor wel eerst een ongeluk krijgen.

Het zit zo: elke keer dat een auto een ongeluk krijgt, ‘weet’ de auto veel meer over een ongeluk dan mensen kunnen weten. Een auto kan immers precies meten hoe snel de auto ging toen deze crashte, aan welke kant van de auto de botsing precies was en of de airbags afgingen. Het Israëlische bedrijf MDGo wil die informatie nu koppelen aan kunstmatige intelligentie, om zo te kunnen inschatten wat voor soort verwondingen de inzittenden hebben.

Neem een blauwe plek op een buik die vaak wordt veroorzaakt door veiligheidsgordels. Volgens het bedrijf kunnen ‘zelfs goede’ traumadokters aan zo’n blauwe plek niet zien of iemand interne bloedingen heeft. Het systeem van MDGo kan dat beter – zeggen de makers – omdat zij hun gegevens baseren op die kunstmatige intelligentie, autosensoren en data van eerdere auto-ongelukken. Zij claimen dat hun systeem in 88 procent van de gevallen op het juiste spoor zit. En door een misdiagnose te voorkomen, wordt de overlevingskans van een slachtoffer ‘al snel’ twee keer zo groot, zegt het bedrijf.

Er zijn andere voordelen, zeggen ze. Doordat het systeem kan voorspellen wanneer er bijvoorbeeld een operatie nodig is, kan het ziekenhuis daar eerder voorbereidingen voor treffen. Ook kan het systeem aan de hand van gps-gegevens bepalen of er een traumahelikopter nodig is. Dit kan cruciale seconden schelen, zo denkt het bedrijf.

Er zijn echter wel wat problemen. Hoewel de medische alarmcentrale van Israël gebruikmaakt van het systeem, doet Nederland dat nog niet. ‘Beperkende regels’ op het gebied van persoonsgegevens en privacy zouden dat bemoeilijken. Ook moeten auto’s worden uitgerust met een kastje om de data te kunnen uitlezen. Wel beginnen ze in de VS ‘binnenkort’ met een proefproject en ondersteunt Hyundai het project. Het zou dus straks zomaar kunnen dat je auto al weet dat je bijna dood bent, voor er ook maar één dokter naar je heeft gekeken. (Via het AD)

Met dank aan Flyer Bunch voor de tip!