ABT geeft je Audi Q8 hybride een heleboel peekaatjes extra

En dat niet alleen. ABT geeft je Audi Q8 hybride niet slechts meer peekaatjes, het uiterlijk wordt ook aangepakt.

De Audi Q8 is van zichzelf al geen muurbloempje. Wat wil je ook, een fullsize SUV, maar dan met een aflopende daklijn. Helemaal zoals voetballers, YouTubers en nachtapothekers hem graag willen. Of netter gezegd, volgens de laatste trend.

Ook motorisch is het niet behelpen in een Audi Q8. De ‘langzaamste’ is een 3.0 TDI met 231 pk. Daarmee zit je nog altijd in 7,1 seconden op de 100 en haal je op een lege weg ooit heus wel de top van 233 kilometer per uur.

De snelste is de RS Q8. Die heeft een 4.0 V8 met standaard 600 pk. Daarmee jaag je de mastodont in 3,8 seconden naar de 100 en stopt het feest bij een begrensde top van 250. En daar tussenin zit ook nog van alles. Plug-in hybrides bijvoorbeeld.

ABT pakt de Audi Q8 hybride voor ons aan

De plug-in hybride is er in twee smaakjes. Je kunt kiezen uit de Q8 55 TFSI e met 381 pk en de sterkere Q8 60 TFSI e met 462 pk. Op zich zijn dat geen laffe cijfers, maar er kan altijd meer power uit die 3.0 V6-met-elektro-ondersteuning worden getoverd. Waarvan akte, zegt ABT.

De Duitse tuner pompt de ’55’ namelijk op tot 490 pk en de ’60’ schopt het na het anabolenkuurtje zelfs tot 530 paardjes. 68 stuks extra dus. Let wel, dit is het systeemvermogen, dus plofmotor en de elektropower gecombineerd.

ABT voert alleen de verbrandingsmotor van de Q8 op, van de elektromotor blijven ze af. Uit die V6 halen ze nu geen 340 pk meer, maar 408. Het verschil in vermogen tussen de ’55’ en de ’60’ wordt puur en alleen veroorzaakt door de kracht van de batterij-motor.

Uiterlijk krijgt ook een boost

Uiterlijke tuning is -in elk geval voor ondergetekende- meestal een heikel onderwerp. Vaak is mooi niet het juiste woord als je iets over de resultaten wil zeggen. Denk aan de -vaak monsterlijke- creaties van bijvoorbeeld Mansory. Echt, met de beste wil van de wereld kan ik dat niet mooi noemen.

Nou weet ik dat smaak uitermate subjectief is, maar ik vind dat de Audi Q8 er na de bemoeienissen van ABT best mag zijn. De 23 inch velgen passen bij het van zichzelf al foute uiterlijk van de Q8 en datzelfde geldt voor de bodykit. Maar nogmaals, dit is een mening en geen vaststaand feit.

Wil je zelf een beetje uitproberen wat er volgens jou allemaal op en aan de Audi Q8 gezet moet worden, leef je dan uit op de configurator van ABT. Misschien dat je daar ook de prijzen van de aanpassingen kunt vinden, want daarover rept ABT met geen woord. Zal dus wel weer kneiterduur zijn…

Gelukkig hebben we de foto’s nog!