Zo kom je erachter waar je het goedkoopst kunt tanken en opladen in jouw omgeving

Laat het voordeel niet liggen!

Nu de benzineprijzen zowel in Nederland als in Duitsland omhoog gaan, is de zoektocht naar de goedkoopste brandstof nog belangrijker geworden. Gelukkig zijn er tegenwoordig hulpmiddelen beschikbaar om je te helpen bij dit avontuur. Dankzij deze hulpmiddelen weten we waar in jouw omgeving je het goedkoopst kunt tanken en opladen.

Wie de goedkoopste benzinepomp in het buitenland wil vinden, moet even bij Fuel Flash kijken. Er is ook een Nederlands equivalent en wel van de ANWB. In de ANWB Onderweg-app kun je precies zien wat de brandstofprijzen zijn van de tankstations bij jou in de buurt.

Screenshot ANWB Onderweg-app

Je kunt ook Google Maps gebruiken, maar die laat niet bij alle tankstations de prijzen zien. Daarnaast kun je in de ANWB-app meteen je parkeermeter aanzetten, pech melden en je navigatie instellen waarbij je tank/laadstations krijgt te zien die je tegenkomt op de route. Je hoeft géén lid te zijn van de ANWB om de brandstofprijzen te kunnen inzien.

In welke provincie is benzine het goedkoopst?

De Algemene Nederlandse Wielrijdersbond geeft alvast een voorbeeldje. Ze hebben uitgezocht wat de gemiddelde prijs per provincie is en welk tankstation de goedkoopste en duurste benzine verkoopt. Zo blijkt dat je het duurst uit bent bij de Esso in Nagele, Flevoland en de Esso in Zwinderen, Drenthe. Je betaalt er gemiddeld 2,309 euro voor een liter Euro 95.

De gemiddelde prijs is in Friesland het laagst. In het hoge noorden betaal je gemiddeld 1,928 euro voor een liter benzine. De gemiddelde benzineprijs is het hoogst in Limburg, met kort daarachter de provincie Utrecht.

Friesland: € 1,928 Overijssel: € 1,930 Groningen: € 1,934 Drenthe: € 1,937 Gelderland: € 1,955 Flevoland: € 1,956 Noord-Holland: € 1,958 Zeeland: € 1,961 Zuid-Holland: € 1,967 Noord-Brabant: € 1,972 Utrecht: € 1,984 Limburg: € 1,985

Goedkoop tanken in jouw provincie

Welk pompstation kun je als beste nemen als je thuisbasis? Ook hiervoor heeft de ANWB een lijstje gemaakt. Per provincie is de goedkoopste benzineverkoper gevonden met de prijs voor een liter Euro 95. Let wel: dit is een momentopname. De ANWB ververst de benzineprijzen dagelijks. Het kan zomaar zijn dat er inmiddels weer een tankstation onder de prijs is gedoken. Voor de laatste update zul je even in de ANWB Onderweg-app moeten duiken.

Drenthe: Esso Express (N371), Smilde – € 1,799

Flevoland: Gulf, Urk – € 1,869

Friesland: TinQ, Oosterwolde – € 1,787

Gelderland: Heinen, De Heurne – € 1,799

Groningen: Esso Express (N378), Stadskanaal – € 1,799

Limburg: TinQ, Oostrum – € 1,799

Noord-Brabant: Esso, Reek – € 1,809

Noord-Holland: Esso Eemlandweg, Huizen – € 1,779

Overijssel: Tango, Steenwijk – € 1,789

Utrecht: Esso Isselt, Amersfoort – € 1,852

Zeeland: Aers (N60), Kloosterzande – € 1,779

Zuid-Holland: Esso Express, Nootdorp – € 1,829

Foto: M5 gespot door @hhitalia