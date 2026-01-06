Tweedehands autoverkoop in Nederland in 2025: diesel verslaat EV!

De hatchback viert hoogtijdagen op de occasionmarkt.

2025 is een recordjaar gebleken voor de verkoop van tweedehandsauto’s. Cijfers van de BOVAG en het RDC tonen een verkoopstijging in 2025 van 3,7 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Daarmee komt het aantal gebruikte auto’s dat van eigenaar wisselde op 2.124.429 stuks. Laten we eens dieper in de cijfers duiken om te zien hoe we tot die 2,1 miljoen auto’s komen.

Het grootste gedeelte van de verkochte auto’s is verkocht door dealers. 65,2 procent van de verkoop kwam van autobedrijven. De verkoop tussen particulieren onderling kwam met een marktaandeel van 34,8 procent uit op 739.433 registraties. Dat is een lager aantal dan in eerdere piekjaren, maar wel het hoogste niveau sinds 2020.

Diesel verslaat elektrisch

Benzine is natuurlijk nog steeds de meest gekozen brandstof bij een tweedehandsauto. De benzineauto heeft een marktaandeel van 72,7 procent. Dit komt vooral door de verkoop tussen particulieren. Bijna 80 procent van de CtC-verkopen betrof een benzineauto tegenover 69,4 procent bij BtC.

Op plek twee vinden we de hybride met 16 procent. Ondanks alle nadelen aan diesels en de belofte van de overheid om EV’s aantrekkelijker te maken, kopen Nederlanders nog steeds meer gebruikte dieselauto’s dan EV’s.

Het verschil is nog best aanzienlijk: 5,5 procent tegenover 4,8 procent. In aantallen komt het neer op 116.844 auto’s die diesel lusten tegenover 101.972 auto’s op stroom. Hoog tijd dus om gebruikte EV’s wat interessanter te maken op Marktplaats met 1.000 euro korting.

De BOVAG deelt ook nog twee lijstjes: eentje voor de bestverkochte occasions en een met de bestverkochte elektrische occasions. De verkoopaantallen bestaan uit zowel de verkoop van bedrijf aan particulier als de verkoop tussen particulieren onderling.

Wat valt er op? De top 10 bestverkochte tweedehandsauto’s in 2025 bestaat enkel uit hatchbacks. Goed, een aantal modellen kun je ook bestellen als sedan, crossover of stationwagon, maar toch. Die trend houdt dus stand, ook in een tijd waarin iedereen ogenschijnlijk een SUV wil.

Bestverkochte tweedehands auto’s in 2025

Volkswagen Polo (71.308 registraties, 3,4% marktaandeel) Volkswagen Golf (69.408 registraties, 3,3% marktaandeel) Opel Corsa (44.191 registraties, 2,1% marktaandeel) Ford Fiesta (35.135 registraties, 1,7% marktaandeel) Toyota Aygo (34.797 registraties, 1,6% marktaandeel) Toyota Yaris (34.112 registraties, 1,6% marktaandeel) Ford Focus (32.980 registraties, 1,6% marktaandeel) Renault Clio (31.731 registraties, 1,5% marktaandeel) Kia Picanto (30.708 registraties, 1,4% marktaandeel) BMW 3 Serie (30.280 registraties, 1,4% marktaandeel)

Bestverkochte tweedehands EV’s in 2025

De EV-verkoop op de occasionmarkt valt dus nog wat tegen, maar er is ook goed nieuws. Het marktaandeel van volledig elektrische auto’s steeg van 4,2 procent in 2024 naar 4,8 procent in 2025. Het gaat dus de goede kant op voor het elektrische tweedehandsje.

Al moet wel opgemerkt worden hoe ongelofelijk afhankelijk dit aandeel is van de Tesla Model 3. Meer dan 1 op de 10 tweedehands-EV’s die een nieuwe eigenaar vonden, is zo’n Model 3. Ook van plan om een gebruikte Tesla Model 3 te kopen? Duik eerst even in ons occasion aankoopadvies voor deze auto!

Tesla Model 3 (11.338 registraties, 11,1% marktaandeel) Volkswagen ID.3 (4.595 registraties, 4,5% marktaandeel) Audi e-tron (4.236 registraties, 4,2% marktaandeel) Kia Niro (3.960 registraties, 3,9% marktaandeel) Tesla Model Y (3.327 registraties, 3,3% marktaandeel) Hyundai Kona (3.106 registraties, 3,0% marktaandeel) Peugeot 208 (2.653 registraties, 2,6% marktaandeel) Volvo EX40 (2.522 registraties, 2,5% marktaandeel) Skoda Enyaq (2.448 registraties, 2,4% marktaandeel) Renault Zoe (2.380 registraties, 2,3% marktaandeel)

Hoofdfoto: Dit is de duurste diesel van Marktplaats