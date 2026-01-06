De auto kan in brand vliegen, maar gelukkig is er een oplossing.

Volvo is in Nederland weer met beide beentjes op de grond gezet. Na een fantastisch 2024 waarin de nieuwverkoop groeide van 16.351 stuks naar 30.955 auto’s, verkocht het merk 20.475 nieuwe auto’s in 2025. De verkoopaanvoerder? Nog steeds de EX30. Precies met dat model heeft Volvo op dit moment een probleempje.

Volvo heeft een euvel gevonden in de hoogspanningsaccu van de EX30 Single Motor Extended Range en de Twin Motor Performance-uitvoering die gebouwd zijn tussen 2024 en nu. Geen andere modellen of uitvoeringen zouden in gevaar zijn, alleen deze twee versies.

De batterijcellen in het accupakket van 69 kWh kunnen oververhit raken wanneer deze tot een hoog niveau wordt opgeladen. Dit kan weer leiden tot vuur dat zich vervolgens naar de rest van het batterijpakket kan verspreiden en uiteindelijk de hele elektrische auto in lichterlaaie kan zetten.

Worden de Nederlandse EX30’s geraakt?

Volgens Volvo wordt 0,02 procent van alle EX30’s ter wereld geraakt. Klinkt als een schijntje, maar dat zijn toch bijna 34.000 auto’s. Gelukkig voor de Nederlandse EX30-rijder heeft Volvo goed nieuws. De Nederlandse tak laat aan Autoblog.nl het volgende weten: de Nederlandse EX30s worden niet door deze terugroepactie getroffen!

Laadlimiet voor de Volvo EX30

Eigenaren van de auto’s die wél worden getroffen, krijgen persoonlijk bericht van Volvo. Er komt een terugroepactie aan, maar dat heeft nog even tijd nodig. Voorlopig krijgen EX30-rijders de opdracht om de EV niet verder dan 70 procent op te laden. Het risico op een brand zou significant kleiner zijn als je onder dit laadniveau blijft. Je kunt dit doen door goed op te letten hoeveel procent er in je batterij zit, maar je kunt ook via het infotainment een laadlimiet instellen.

Zodra de kwestie is verholpen, krijgen de Volvo-rijders hier ook weer bericht van. Mocht er toch een brandje ontstaan in de batterijcel, dan geeft de EX30 hier bericht over. Op het touchscreen krijg je dan een melding die je oproept om onmiddellijk te stoppen met rijden. Gelukkig heeft het probleem, voor zover bekend bij Volvo, niet geleid tot verwondingen bij mensen.

Via Autocar, Auto Express