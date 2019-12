Alleen Volkswagen verkocht in november meer auto’s dan Tesla

In Nederland, welteverstaan.

Vreemd nieuws, begin november op Autoblog. Want waar de Model 3 de best verkochte auto is in Nederland, verkocht Tesla in oktober ineens maar 322 auto’s. En dat cijfer is inclusief de Model S én X. Het was toen nog onduidelijk of dat lag aan weinig vraag of weinig aanbod, maar het lijkt een gevalletje te zijn van te weinig aanbod, er waren nog wat boten onderweg.

Automotive-online weet namelijk via cijfers van het RDC te melden dat Tesla weer aan het pieken is. In november verkochten de Amerikanen namelijk maar liefst 4.116 auto’s, waarmee ze op één bedrijf na de meeste auto’s verkochten in Nederland. Alleen Volkswagen verkocht afgelopen maand meer auto’s. Opvallend aan dat cijfer is dat 3979 daarvan wederom de Model 3 waren. Tesla verkocht dus meer Model 3’s dan Renault, Kia, Toyota en Peugeot aan auto’s verkochten.

Waar die verkooprun ineens vandaan komt? Natuurlijk heeft dat iets te maken met de bijtellingsregels die volgend jaar weer gaan veranderen. Zoals jullie inmiddels vast wel weten verdubbelt de bijtelling die je als zakelijke rijder over de eerste 45k van de aanschafprijs voor elektrische auto’s volgend jaar naar 8 procent.

Daarom gaan zakelijke rijders nu nog snel een elektrische auto kopen, voordat ze volgend jaar een stukje duurder zijn. Waarom ze massaal voor Tesla kiezen? Dat zou voor een deel komen door die eerder genoemde aanbod. Want Tesla kan dit jaar wel leveren. Op oktober na dan.

In totaal werden er in november 39.514 nieuwe auto’s geregistreerd. Dat is 14,2 procent meer dan november 2018. Dit jaar blijft echter nog geen topjaar voor de autoverkopen: tot nu toe werden er 4,6 procent minder auto’s verkocht dan over dezelfde periode in 2018. Topverkoper dit jaar blijft Volkswagen, met ruim 45.000 auto’s. Opel en Peugeot schommelen rond de dertigduizend, daarna volgen Toyota en Kia met net geen 25.000.