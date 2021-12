Drie keer raden hoe veel pk de Manhart RQ 800 heeft

Voor de verandering is het eens niet precies wat de badge op deze Manhart RQ 800 zegt.

Hoe veel is te veel? In het geval van de Audi RS Q8 weten we dat. Een tijdje geleden presenteerde Wheelsandmore hun tuningpakketten voor de dikste Audi-SUV van het moment. Hun dikste pakket haalt 1.010 pk uit de 4.0 liter grote V8, maar kon daar geen TÜV-goedkeuring voor krijgen. Dat is de technische keuringsdienst van Duitsland en ook al zijn die nogal streng, 1.000 pk is dus té veel.

Manhart RQ 800

Nou schiet de Audi RS Q8 standaard al van 0 naar 100 in 3,8 seconden met 600 pk en 800 Nm, maar er zit meer in de welbekende vier liter grote V8 met twee turbo’s van VAG. Heb je meer nodig? Misschien wel. Dan kun je bij verschillende bedrijven terecht, waaronder nu bij Manhart. De Manhart RQ 800 is een flink aangepaste Audi RS Q8.

Tuning

Laten we eens beginnen met de krachtkuur voor de Audi RS Q8. Qua motor gaat het om een Turbo Performance Kit waarmee de turbo’s meer kracht toevoegen. Ook de intercooler is verbeterd en de versnellingsbak is veranderd om het extra geweld aan te kunnen. Ook is er zoals altijd een compleet nieuw RVS-uitlaatsysteem met kleppen, nieuwe downpipes en koolstofvezel eindstukken.

Wat levert het op? Je zou zeggen 800 pk, want hij heet Manhart RQ 800. Maar je krijgt een kleine bonus en de blubberdikke Audi RS Q8 levert nu 818 pk en 1.050 Nm. Helaas is er geen sprinttijd of topsnelheid bekend, maar we zullen er maar vanuit gaan dat je met dit soort geweld lekker vooruit knalt.

Styling

Natuurlijk is de RQ 800 geen Manhart zonder wat styling-dingetjes. Een stickerset bijvoorbeeld, je wil immers wel weten wie verantwoordelijk is voor die dikke kracht in je auto. Bijgestaan door gigantische 24 inch velgen met dikke banden. 295 mm voor en 355 mm achter, welteverstaan. Oh ja, en de auto heeft aangepaste luchtvering waardoor hij 30 tot 40 mm lager ligt.

Een lekkere bruut, dus. Aangezien 1.000 pk dus een beetje te veel is voor de Audi RS Q8, is de Manhart RQ 800 wellicht perfect.