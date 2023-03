Officieel: nieuwe Espace is hier en het is de ruimste Renault

Niet langer een MPV, de zesde generatie Renault Espace is een crossover.

Soms zie je autofabrikanten afscheid nemen van bekende modellen omdat ze niet meer relevant zijn. Denk aan de Opel Kadett, om er maar een dinosaurus bij te halen. Hetzelfde scenario dreigde voor de Renault Espace. Een bekende en geliefde auto onder Europeanen: gezellig met maximaal 7 personen op vakantie. De Espace was er een ster in.

Anno 2023 zit er niemand meer op een MPV te wachten. Al jaren niet meer overigens. Renault probeerde het nog met de vijfde generatie. Een echt succes zoals de voorgaande generaties kon je het niet noemen. Toch konden de Fransen het model maar niet loslaten. En zo hebben we hier de zesde generatie Renault Espace.

Zit- en bagageruimte

In plaats van een MPV, is de nieuwe Espace omgetoverd tot een crossover. De kernwaarden van het model zijn hetzelfde gebleven. Er is plaats voor vijf- tot zeven inzittenden, waarvan de zevenzits configuratie standaard is. Daarmee is het ook de ruimste Renault. De zevenzitter beschikt over 477 liter aan bagageruimte. De auto zelf is 4,72 meter lang. Uniek in het segment is het feit dat vrijwel het gehele dak bestaat uit glas. Je hebt dus een riant panoramadak van meer dan een vierkante meter.

Kies voor de vijfzits configuratie als je meer ruimte wenst, dan is er namelijk 581 liter ruimte. Met z’n zevenen op vakantie vereist wel een dakkoffer, er blijft slechts 179 liter ruimte over met de achterste stoelen omhoog geklapt.

Aandrijflijn

Renault rust de zesde generatie Espace uit met een E-Tech full hybrid-aandrijflijn. Dat betekent in dit geval een 1.2 driecilinder turbomotor met 200 pk. 130 pk kracht is afkomstig van de driepitter, de overige pk’s komen van twee elektromotoren.

Volgens de Franse autobouwer moet je dankzij de hybride aandrijflijn tot 1.100 kilometer kunnen rijden op een tank benzine. Daarmee blijft de Espace een uitstekende reisauto om zo in een lange adem richting Italië of Frankrijk te kachelen.

Interieur

Het interieur is niet uniek. Renault heeft voor het design gekeken naar de andere modellen binnen het gamma. Kenners zullen veel overeenkomsten zien met de Austral. Met dit laatste model deelt de Espace dan ook veel kenmerken. Oneerbiedig gezegd is het een verbouwde Austral met meer ruimte voor inzittenden.

Beschikbaarheid

De zesde generatie Renault Espace verschijnt in het voorjaar van 2023. Op dit moment zijn er nog geen prijzen bekendgemaakt.