Deze auto heeft een betere PK-gewichtsverhouding dan een Bugatti

Bij deze auto heeft het zin om een dieet te volgen.

De prestaties van een auto worden door meerdere factoren bepaald. Twee hele belangrijke zijn gewicht en vermogen. Hoe meer vermogen, hoe beter. Althans, als je @wouter heet en een auto wil testen. Tegenwoordig hebben we aan vermogen meer dan voldoende. Een andere benadering is het gewicht drastisch verlagen. Zoals Lotus oprichter Colin Chapman ooit zei: “Simplify, then add lightness.”.

Dat recept levert veel explosieve resultaten op. Denk aan diverse Caterhams, Ariel Atoms en Donkervoorts. Een relatief onbekende nieuwkomer is Vuhl. Ondanks de vrij Duits aandoende naam is het een Mexicaans automerk dat zich concentreert op lichtgewicht circuitspeeltjes. Hun laatste project is de straatlegale Vuhl 05RR. Deze auto werd al twee jaar geleden onthuld en game-fanaten zijn de auto tegengekomen op de Xbox, maar van een officiële onthulling kwam het nog niet. Tot nu, want de Vuhl 05RR is inmiddels officieel. Champagne!

Ten opzichte van de normale Vuhl 05, is de RR maar liefst 65 kilogram lichter. Op zo’n lichtgewicht auto is dat erg knap. Er is niet een achterbank die je eruit kan halen, of iets dergelijks. De motor is enorm aangepakt. De 2.3 EcoBoost viercilinder van Ford origine is nu goed voor 390 pk en 500 Nm koppel. Dat zijn uitstekende waarden, helemaal als je meerekent dat het leeggewicht 660 kilogram bedraagt. Daarmee is de pk-gewichtsverhouding net iets beter dan van een Bugatti Veyron. Een standaard-Veyron weliswaar, maar toch. De prestaties zijn dan ook dik in orde: 0-100 km/u duurt slechts 2.7 seconden. De topsnelheid is minder indrukwekkend, bij 255 km/u is de koek op. Onze inschatting is dat de Vuhl 05RR gewoon de ‘bak uitloopt’.

Verder is het uiterlijk aanzienlijk heftiger dan dat van de gewone Vuhl 05. Het onderstel is helemaal naar wens af te stellen, iets wat we vaker zien in dit marktsegment. De Vuhl 05RR is nu leverbaar in Europa. Wat de auto gaat kosten, is nog niet bekend.