Gaan ze dan eindelijk een V8 lepelen in de Ford GT?

Dat klinkt letterlijk als muziek in de oren.

Een van de gaafste tuners op dit moment is Hennessey. Ondanks de Texaanse wortels van het bedrijf, houden ze zich niet alleen bezig met Amerikaanse auto’s. Mocht je een Jaguar F-Type R, McLaren 570S of Lamborghini Huracan rijden: Hennessey pakt ze aan voor meer vermogen. Sterker nog, begin jaren ’90 was het eerste project van John Hennessey een Mitsubishi 3000GT. Toch staat het bedrijf bekend om upgrades die ze hebben voor Amerikaanse auto’s. Als er een dikke V8 in ligt, heeft Hennessey een passende oplossing. In het geval van de Ford F-150 SVT Raptor ligt dat anders. In die auto is een V6 EcoBoost gemonteerd. Gelukkig vervangen ze dat blok bij Hennessey door een 750 pk sterke V8, zoals het hoort. Bij een supersized Big Tasty Menu ga je immers ook geen Cola Light bestellen.

Het is een goed idee: een V8 in bouwen in plaats van een V6. Welk Ford product zou eigenlijk een V8 moeten hebben, maar heeft een V6? Ah, natuurlijk: De splinternieuwe Ford GT. Natuurlijk weten we waarom er een V6 in ligt: imago. Dat is de zwaarst wegende reden. De vorige Ford GT was briljant, mede dankzij die 5.4 liter grote Modular V8. De huidige Ford GT is gaaf ondanks zijn V6. Al onze hoop was gevesigd op John Hennessey en de zijnen. Komt er wederom een Hennessey getunede Ford GT net zoals bij de vorige generatie? En leggen ze er een V8 in?

Diezelfde vraag hield het Amerikaanse Motor Authority bezig. In een interview met Hennessey leggen ze hem de vraag der vragen voor. Helaas is het antwoord: “Nee.” Volgens Hennessey ons het niet mogelijk. Hij heeft zelf een Ford GT Heritage Edition gekocht, maar zit geen enkele mogelijkheid om een 5.0 of 5.2 V8 van Ford erin te lepelen. Er is simpelweg geen ruimte. De Ford GT is deels als straatauto ontwikkeld en deels als raceauto. Het gehele chassis is strak om die kleine V6 heen gebouwd.

Hennessey heeft de optie uiteraard overwogen, maar het zou te veel werk kosten. Het gehele chassis en de body (opgetrokken uit peperduur koolstofvezel) moeten dan extreem gemodificeerd worden. Ook als je een gigantische crapload aan geld meeneemt, zal Hennessey er niet aan beginnen, geeft hij aan. Jammer, maar helaas. Overigens is het voor een groot gedeelte auditief genoegen. De Ford GT is standaard geen misselijke auto: de V6 levert namelijk 650 pk. Hennessey geeft op zijn website aan dat upgrades voorlopig niet in het vat zitten: