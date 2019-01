Speciale 7 Serie heeft nog even de oude neus

Gokzijdank.

Het mag geen geheim zijn dat onze collega @RubenPriest een groot BMW-liefhebber is en enthousiast over Azië. Dat hij het bij het goede eind heeft, blijkt wel uit het feit dat ze daar nog heel even aan mooie BMW’s doen. De afgelopen week domineerde het nieuws dat BMW een ietwat opmerkelijke grille op de 7 Serie heeft gemonteerd. Of de auto daadwerkelijk geïnspireerd is op Jean Reno, is niet zeker maar wel zeer waarschijnlijk.

Mocht je de nieuwe 7 Serie nase (net als vele anderen) niet zo fraai vinden, is er eindelijk een optie. De oplossing is om naar China te gaan. Daar heeft BMW net een actiemodel gelanceerd waarbij nog even de oude neus gehanteerd wordt. Waarschijnlijk wordt de facelift daar ietsjes later doorgevoerd en is deze ‘Black Fire Edition’ de laatste 7 Serie met een fatsoenlijke grille.

De naam van de speciale verraadt het al een beetje, de 7 Serie heeft veel zwarte accenten. Al het chroom is nu in zwart uitgevoerd. Daarnaast krijg je 20″ ‘Diamon Cut’ velgen met daarachter blauwe remklauwen. Van binnen zien we eveneens veel zwarte details afgewisseld met fraai rood leder. De auto wordt behoorlijk compleet afgeleverd met onder andere parkeerassistent, head-up display en de geweldig klinkende Bowers & Wilkins geluidsinstallatie.

De Black Fire Edition is altijd een instapper qua motor, dus de 740 met een 3-liter zescilinder, die goed is voor 326 pk en 450 Nm . Wel krijg je standaard vierwielaandrijving in de vorm van xDrive en is de auto enkel leverbaar met de lange wielbasis. Dan is het nu aan jullie, lieve lezers. Deze importeren uit China of een nieuwe 7 Serie bestellen?