Deze auto kan ook op z’n kop rijden [video]

In de wereld van automotive records hebben we nu wel een heel maffe. Namelijk op z’n kop in de auto rijden.

‘De snelste auto op de Nürburgring’. en dan tig categorieën verzinnen zodat je als autofabrikant jezelf tot de snelste mag kronen. Dat trucje is inmiddels zo oud als de weg naar Rome. En saai vooral. Verzin eens wat nieuws!

Say no more fam, aldus McMurtry Automotive. Met de bijzondere Spéirling Pure (je weet wel, dat kleine karretje dat in 2022 een wereldrecord pakte op Goodwood), kreeg het merk voor elkaar om onderste boven te rijden. Ja, dat lees je goed. Upside down! En nee, we hebben het niet over het vijfde seizoen van Stranger Things. Waar blijft overigens een datum, Netflix? Schiet eens op.

Op z’n kop rijden

Als een soort flauwe scene uit The Fast And The Furious kregen ze het voor elkaar om de McMurtry ondersteboven te laten rijden. Alleen is dit geen Hollywood-film, maar de keiharde realiteit. Hoe ze dit voor elkaar hebben gekregen?

De Spéirling Pure heeft zijn trukendoos te danken aan een ventilator. Door lucht onder de auto vandaan te zuigen, creëert de Spéirling Pure tot 2.000 kg aan downforce bij stilstand. Da’s meer dan het dubbele van z’n eigen gewicht. En dus, in theorie, genoeg om ondersteboven te rijden. Die theorie werd omgezet in praktijk, want op video is vastgelegd hoe de McMurtry Spéirling Pure daadwerkelijk ondersteboven kan rijden.

Mede-oprichter Thomas Yates reed daadwerkelijk een stukje vooruit terwijl de auto ondersteboven hing. Ja, het is echt een heeeel klein stukje. Maar toch. Ik doe het hem niet na. Daarna werd het ding weer rechtop gezet en sloot Yates de show in stijl af met een toepasselijke burnout.

Waar andere auto’s pas bij hoge snelheden serieuze downforce genereren, doet de Spéirling dat dus gewoon bij 0 km/u. Oh ja, en alsof dat nog niet genoeg is. De Spéirling ging onlangs ook onder de minuut op het Top Gear-circuit. Dat is sneller dan een oude Renault F1-wagen. Ik ben er een beetje ondersteboven van. Jij ook?