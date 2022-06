Het indrukwekkende record van Volkswagen is gesloopt

Enkele jaren zwaaide Volkswagen met de scepter op Goodwood. Maar daar is met de McMurtry Spérling gisteren verandering in gekomen.

De Volkswagen ID.R was een prestigeproject van de Duitse autofabrikant om de laten zien wat ze allemaal in huis hadden op elektrisch gebied. Met deze elektrische auto wist Volkswagen een historisch feit te behalen op Goodwood. Coureur Romain Dumas in 2019 de heuvelklim in slechts 39,9 seconden te voltooien. Het record lag daarvoor al 20 jaren in handen van een McLaren MP4/13 met V10.

Volkswagen heeft geen 20 jaar kunnen genieten van deze titel. Nieuweling Max Chilton heeft met zijn McMurtry Spérling het record van Volkswagen afgepakt tijdens het Goodwood Festival of Speed 2022.

De 1,86 kilometer lange heuvelklim werd door de Spérling in slechts 39,08 seconden voltooid. Alleen al de start is indrukwekkend om naar te kijken. De elektrische auto schiet er vandoor. Je ziet zelfs de marshalls verbaasd reageren. En die gasten hebben genoeg meegemaakt dat ze niet gauw ergens van onder de indruk zijn.

Hoewel de McMurtry Spéirling nog een prototype is zijn de cijfers indrukwekkend. Het concept dat gebruikt werd voor de recordrun sprint in slechts 1,5 seconde naar 96 km/u. De auto weegt nog geen 1.000 kg. Op foto’s lijkt het net een opgevouwen auto, zo klein is de eenzitter.

Met het record heeft McMurtry de Spéirling goed op de kaart gezet. De vraag is natuurlijk wie dit record weet te verbreken. Want 39,08 seconden is een belachelijk snelle tijd om te kloppen.