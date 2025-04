Schrikken: zó slecht gaat het nu met Maserati

De verkopen van Maserati zijn met bijna 50 procent gedaald!

Het lijkt niet de vraag of Stellantis van Maserati af wil, maar wanneer. Het gaat echt niet goed met de Italiaanse autofabrikant.

Recent kwamen Alfa Romeo en Maserati hier nog aan bod vanwege slechte prestaties. De verkoopcijfers over het eerste kwartaal van Maserati zijn binnen en boy, dat is even schrikken.

In het eerste kwartaal van 2025 wist het merk slechts 1.700 auto’s te verkopen. Dat is een daling van maar liefst 48 procent ten opzichte van vorig jaar. En dat terwijl 2024 al dramatisch was, met een daling van 57 procent over het hele jaar. Maserati is hard op weg om een zeer exclusief merk te worden. Onvrijwillig.

Het is geen verrassing meer dat het niet lekker loopt in Modena. Alle investeringen in het Folgore-spul ten spijt. Een nieuwe supercar in vorm van de MC20. Crossovers, een nieuwe GranTurismo. Aan de nieuwigheid ligt het niet.

Maserati zit middenin een reorganisatie onder leiding van de relatief nieuwe CEO Santo Ficili. De topman werd in oktober 2024 aangesteld om de boel weer op de rails te krijgen. Leuk functioneringsgesprek voor de CEO dit jaar. “Hoe vind je zelf dat het gaat?”

2025 zou een overgangsjaar worden. De focus ligt nu op de voorbereiding op winstgevendheid in 2026. Maar met dit tempo gaat het heel snel de andere kant op.

Voorlopig is Maserati het slechtst presterende tak binnen de hele Stellantis-groep. Dat is toch wel een heel pijnlijke conclusie.

De renaissance van Maserati onder de vleugels van Stellantis lijkt heel anders uit te pakken dan ze voor ogen hadden. Met allerlei kersverse modellen bijna 50 procent inleveren op verkopen. Dan gaan alle alarmbellen rinkelen. Het zou namelijk andersom moeten zijn. Doodzonde, maar ja.

Een bijdrage leveren door zelf een Maserati te kopen doe je ook niet zo gauw. Die ontbrekende verkopen komen niet uit de lucht vallen. Te duur, niet competitief genoeg en al het nieuws dat het niet lekker gaat bij het merk helpt ook niet mee. (via Motor1)