Fast & Furious 11 gaat terug naar de basis

Sluit de franchise af in stijl met Fast.& Furious 11?

Soms lopen dingen uit de hand. Dat kan je gerust zeggen als het gaat om Fast & Furious. Wat begon als een film over straatracers die tv’s en dvd-spelers jatten mondde uit in een team (family) superhelden die de wereld van het kwaad bevrijdde. Keer op keer.

Het was met name Universal Studios die de geldmachine met de naam Fast & Furious maar niet stop kon zetten. Deel op deel volgde en elke keer werd het gekker en gekker. Het lijkt er nu op dat ze zelfs in Hollywood van mening zijn dat het een beetje te gek werd.

Fast & Furious 11 is in de maak en dit moet echt het allerlaatste deel (of niet?) worden. In principe zou het verhaal opgepakt worden na het open einde van Fast & Furious 10, met acteur Jason Momoa als schurk die wraak wil nemen op de Fast-familie. Maar de vraag is nog maar of dit gaat gebeuren.

Volgens insider Jeff Sneider is er drastisch gesleuteld aan het script van de film. Het elfde deel zou terug naar de basis gaan, als ode aan het origineel. Er moet een nieuwe schurk komen en minder bombastisch. Dus geen ruimtereis, een vliegende Dodge van het ene naar het andere gebouw of een Dom die geen haarscheurtje oploopt bij de meest gekke stunts? Ik teken ervoor.

Terug naar de basis zou ook meer straatraces betekenen. In de laatste films kwamen deze nauwelijks voor. De Fast-films groeide uit tot ultiem hersenloos vermaak voor in de bioscoop, of ideaal om de tijd te dooien gedurende aan lange vliegtuigvlucht.

Daarnaast zou de film met een veel minder groot budget gemaakt worden. Door de jaren heen groeide het budget juist. Fast & Furious 10 kostte bijvoorbeeld 340 miljoen dollar om te maken. Voor Fast 11 zou 200 miljoen dollar beschikbaar zijn. Vergelijkbaar met het budget van Fast 9. Dat is nog steeds astronomisch in vergelijking met het eerste deel. Die film is gemaakt met een budget van 35 miljoen dollar.

Fast & Furious 11 staat gepland voor april 2025. Ze hebben dus nog wel even de tijd om aan het script te sleutelen. Ik ben benieuwd. (via ComicBook)