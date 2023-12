Deze auto van €7 miljoen mag je niet mee naar huis nemen

Er is een nieuwe Italiaanse supercarbouwer die meteen denkt dat ze Ferrari zijn.

Er komen continu nieuwe supercar- en hypercarmerken bij, die allemaal heel veel beloven. Vaak kunnen die beloftes niet waargemaakt worden, dus zulke projecten mag je gerust met een gezonde scepsis benaderen. Het nieuwste supercarmerk heeft echter goede papieren. Al is er ook een serieus nadeel, maar daar komen we zo op.

Goed, om te beginnen hebben ze al een fysieke auto gebouwd. Dat bewijzen de foto’s van @basfransencarphotography, die aanwezig was bij de introductie op het circuit van Yas Marina. Ze zijn dus verder gekomen dan renders, dat is al heel wat.

De auto draagt de naam 777 Hypercar. Deze naam, in combinatie met de locatie van de introductie, doet vermoeden dat het een Arabisch project is. Niets is echter minder waar, het betreft een volbloed Italiaan.

De naam 777 Motors is nog onbekend, maar ze hebben wel een bekende partner. De techniek is namelijk ontwikkeld door Dallara, wat natuurlijk niet de eerste de beste partij is. Zij weten wel hoe je een circuitauto moet bouwen. Want dat is de 777 Hypercar, mochten de foto’s dat nog niet duidelijk maken.

Dankzij een carbon fiber monocoque weegt de 777 Hypercar slechts 900 kg. De auto wordt aangedreven door een atmosferische 4,5 liter Gibson V8, die goed is voor 800 pk bij 9.000 toeren. De pk/gewichtsverhouding is dus wel in orde.

Bij een circuitauto is de aerodynamica natuurlijk heel belangrijk. De enorme spoiler zorgt voor een downforce van maar liefst 2.100 kg bij een snelheid van 370 km/u. Daarmee weet je ook meteen de topsnelheid.

Je zou misschien denken dat er 777 exemplaren van gebouwd worden, maar dat is een beetje optimistisch voor een kersvers merk. De Italianen houden de verwachtingen laag en gaan slechts zeven exemplaren bouwen van de Hypercar. Deze kosten €7 miljoen per stuk.

Zoals gezegd kleeft er nog wel een groot nadeel aan deze auto (naast het hoge prijskaartje): je mag ‘m niet in je eigen garage zetten. Net als bij het Corse Clienti-programma bewaart 777 Motors de auto voor je, in hun hoofdkwartier bij het circuit van Monza. Ferrari kan zoiets flikken, maar voor een onbekend merk is dit wel een gewaagde zet…

Als je dus je 777 Hypercar (waar je € 7 miljoen voor betaald hebt) wil rijden of ‘m überhaupt wil zien, zul je naar Monza af moeten reizen. Deze auto is dus eigenlijk alleen interessant als je daar toevallig in de buurt woont. En dan nog niet.

Foto’s: @basfransencarphotography, via Autoblog Spots