Man parkeert auto op eerste verdieping woonhuis

You can’t park there mate!

Op het almachtige internet zie je regelmatig filmpjes langskomen waar auto’s in de greppel liggen, tegen een lantaarnpaal gereden zijn, over geparkeerde fietsen zijn gereden of met een lekke band midden op de weg staan. De bekende zin ‘You can’t park there mate’ wordt dan geroepen door de filmer en de eigenaar van de andere auto reageert dan meestal niet zo vrolijk. Hilarische beelden vaak, dat wel.

Man parkeert auto in woonhuis

Deze beelden zijn minder grappig, maar de strekking is wel hetzelfde. Je mag daar namelijk niet parkeren! Een brandweerman die ter plekke was met de brandweerauto ‘Chief 17’ heeft het tafereel keurig gedeeld op internet. Het ‘ongeluk’ speelde zich af in Lewistown, een slaperig dorpje ergens in de Verenigde Staten in de staat Pennsylvania. Vermoedelijk is de auto met een hoge snelheid over een duiker gereden. Dit zorgde ervoor dat de auto gelanceerd werd en wel in het woonhuis.

De bestuurder van twintig jaar was al uit de auto gekropen en stond te kijken hoe hij geparkeerd had toen de brandweer aan kwam rijden. Een dergelijke lancering heeft wel wat impact op het menselijk lichaam: de bestuurder was dan ook gewond en is naar een ziekenhuis gebracht. De bewoner was op het moment van de lancering thuis, gelukkig was hij op de begane grond en is daarom met de schrik vrijgekomen.

Opzettelijk

De politie spreekt van een ‘opzettelijke daad’. Verdere toelichting is er niet. We weten dus niet of het om een zelfmoord gaat, een wraakactie, een of andere stunt voor YouTube of dat de bestuurder gewoon een verkeerde parkeerplek heeft uitgezocht. Wat we wel weten is dat de automobilist aangeklaagd zal worden voor ‘aggravated assault, reckless endangerment, and criminal mischief’. Als hij hiervoor veroordeeld wordt, dan kan hij 20 jaar krijgen.

Het huis heeft aanzienlijke schade. De brandweer heeft het huis gestabiliseerd en voorzien van wat dekzeil. Dit in verband met wat regenbuien die voorspeld waren. Het huis is dus weer een soort van waterdicht gemaakt. Van de Toyota Corolla is vrij weinig meer over, die kan naar de sloop toe.

Afbeeldingen via Junction Fire Company op Facebook