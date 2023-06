Koop dit huis van een BMW liefhebber voor drie miljoen

Dit huis van een BMW liefhebber staat te koop voor een kleine drie miljoen Euro.

Ja, het is alweer een tijd geleden dat we nog eens een huisje hebben gedaan. Maar nu we door een tipgever gewezen zijn op een huis in het thema van het favoriete automerk van de redactie, konden we dit niet laten liggen. Het optrekje is gelegen in Numansdorp en heeft een vraagprijs van 2.975.000 Euro k.k.. Ongeveer in de orde van grootte als een kilo biefstuk dezer dagen in de winkel.

Je krijgt daarvoor een woonoppervlakte van 280 vierkante meter, op een perceel van 52.464 m². Er zijn ook 7 slaapkamers, drie badkamers en vier toiletten. Maar het belangrijkste is natuurlijk de parkeergelegenheid. In de advertentie op Funda wordt gesproken van de ‘Ultieme garage van 240 m² met twee overheaddeuren, kantoor, toilet, douche en zolder’.

Op de diverse foto’s van het huis is te zien dat de eigenaar nogal een BMW liefhebber is. Het ronde ruitje van de garage is zelfs uitgevoerd in de kleuren van het BMW merklogo. In de garage staan een E31 850Csi, E36 cabrio, E36 M3 coupé, E46 cabrio, G21 Touring en een BMW iX3. Elders op het terrein staat ook nog een BMW i3. Deze garage is dus nóg eenkenniger dan de AB-garage. De enige niet-BMW op het perceel is een Volkswagen Caddy. Die zal dan wel van de tuinder zijn.

We vermoeden dan ook zomaar eens dat dit huis wel eens van een BMW dealer kan zijn geweest. Behalve de M3 en 850 zijn het ook niet direct auto’s die je koopt om heel veel meer geld waard te worden, dus dit zullen bakken zijn met ‘sentimentele waarde’. de rest van het huis ziet er ook prima uit. Hoewel het wel een beetje die ‘standaard chique’ vibe heeft. Heel veel karakter zit er niet in, maar ja, dat heb je met nieuwe huizen natuurlijk bijna altijd. Voordeel is dat het huis een A++++ energielabel heeft. Daarmee compenseer je dus een beetje voor de dikke E32 en E38 V12’s die jij in de garage gaat zetten. Koop dan?

Dank @marco voor de tip!