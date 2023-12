NIO ET7 doet 1.044 km op één lading (in de praktijk)

Is de magische 1.000 km-grens dan eindelijk doorbroken?

Er zijn inmiddels genoeg EV’s met een fatsoenlijke actieradius voor de gemiddelde automobilist. Toch zijn er nog altijd kilometervreters die wellicht meer willen. 1.000 km actieradius bijvoorbeeld. Het lijkt erop dat deze magische grens nu aardig in de buurt komt.

NIO heeft namelijk een auto die ruim 1.000 km ver komt op een acculading. En niet alleen volgens de Chinese CLTC-cyclus, maar ook in de praktijk. De Chinezen hebben namelijk een praktijktest gedaan waarbij hun NIO ET7 Ultra Range 1.044 km ver kwam zonder bij te laden.

De auto werd bestuurd door niemand minder dan William Li. We horen je denken ‘William Wie?’, maar dat is dus de CEO en mede-oprichter van NIO. Hij maakte een tripje van 14 uur en legde daarbij dus 1.044 km af. En toen was de accu nog niet leeg, want hij had nog 36 km over.

Meneer Li heeft zeker de hele tijd met een slakkengangetje gereden? Dat valt op zich nog wel mee, want de gemiddelde snelheid lag op 83,9 km/u. Li heeft ook nog 1,6 uur pauze genomen, dus de daadwerkelijke rijtijd was 12,4 uur.

Om deze indrukwekkende actieradius te halen heeft de NIO ET7 wel een serieuze batterij nodig. Het gaat namelijk om een 150 kWh-accupakket. Toch schijnt het gewicht nog enigszins mee te vallen, want NIO maakt gebruik van speciale compacte accucellen. Volgens de Chinezen heeft deze accu de hoogste energiedichtheid van alle seriegeproduceerde accu’s.

De WLTP-actieradius van de NIO ET7 Ultra Range is nog niet bekend, maar die gaat waarschijnlijk ietsje lager uitvallen. Is dat erg? Niet direct, want 900 km range (om maar iets te noemen) zou nog steeds heel netjes zijn.

Kun je deze auto ook al bestellen in Nederland? Nog niet. De NIO ET7 is wel leverbaar, maar alleen nog als Standard Range en Long Range. De Ultra Range met 150 kWh wordt volgens de website van NIO verwacht in 2023, maar dat gaan ‘m waarschijnlijk niet meer worden. Reken er dus op dat deze versie volgend jaar leverbaar wordt.

We kunnen alvast verklappen dat de NIO ET7 Ultra Range niet goedkoop gaat worden. De Long Range kost namelijk al €93.900 (inclusief accu). Voor de Ultra Range zul je dus waarschijnlijk meer dan een ton moeten betalen. Maar dan heb je wel de EV met de grootste range van allemaal.