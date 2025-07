Deze auto’s van anderen heeft Porsche zich mee bemoeid

Porsche wilde zich nog wel eens richten op andere merken om geld te verdienen en deze auto’s kwamen op de markt met Porsche-bemoeienis.

Het Duitse merk Porsche ken je momenteel van de 911 en Cayman, maar ook van de Cayenne, Taycan, Macan en Panamera. De structuur is simpel: die laatste vier zijn luxeauto’s waar lekker veel winst op gepakt wordt, omdat de markt er om vraagt. Daardoor heeft Porsche wat ademruimte en kan alles op alles gezet worden om van de 911 en Cayman de droomsportwagen van velen te maken. Nou is Porsche van VAG, maar het merk is financieel in een betere positie dan ooit.

Porsche-hulp

Dat is wel eens anders geweest. Sterker nog: Porsche stond aan het randje van de afgrond als de Boxster en Cayenne niet waren gekomen. Met auto’s als de transaxle-modellen (924, 944, 928, 968) heeft Porsche lange tijd geprobeerd om een andere sportauto dan de 911 te verkopen, met gematigd succes. Toch was er voor het merk nog een andere manier om geld te verdienen: die naam Porsche, die is heilig. En dus is je kennis te koop.

Auto’s waar Porsche zich mee heeft bemoeid

En dus zijn er een paar auto’s op de markt gekomen van merken die mogen zeggen: daar heeft Porsche mee geholpen. We hebben een paar voorbeelden gepakt en op een rijtje gezet, lees mee:

Audi RS2 Avant (B4)

Het ene voorbeeld is bekender dan de andere, zo ken je vast het verhaal van de Audi RS2 Avant. Het is vrij simpel: Audi wilde een keihard performance-model in de geest van de Sport Quattro, wat zoals bekend de RS2 Avant op basis van de Audi 80 werd. Porsche kon helpen met de performance-onderdelen. Zo is de 2.2 liter vijfcilinder in de basis een Audi-blok, maar met nieuwe onderdelen van Porsche. Die bemoeiden zich ook met de ophanging, remmerij en de rest van de motorruimte, evenals het toevoegen van vele onderdelen van een Porsche 964 (mistlampen, velgen, spiegels, etc.). Audi zou Porsche financieel helpen in ruil voor deze halve Porsche in een estate-verpakking. Leuk feitje: initieel was de RS2 bedoeld als ‘gewoon’ een heftigere versie van de Audi S2 Coupé, maar de combinatie van Audi en Porsche in zo’n model zou het de transaxle-auto’s van Porsche zelf nog moeilijker maken als geduchte concurrent. Ook een RS2 sedan bestaat (als prototype), maar werd afgeschoten omdat plannen voor een Porsche-sedan des tijds ook al bestonden. Vandaar de Avant: op en top Audi en niet concurrerend met een Porsche des tijds.

Chevrolet Epica / Daewoo Tosca (V250)

Het is niet zo dat de hulptroepen van Porsche enkel bijsprongen bij grote lokale namen. Nee, als jij een opkomend Zuid-Koreaans merk was dat in Europa wilde gaan scoren, mocht je ook Porsche lief aankijken. Daewoo deed het. Hun grote sedan bekend als de Tosca (Tomorrow Should Come Always) kwam hierheen als de Chevrolet Epica. Beschikbaar met twee versies van een zes-in-lijn, 2.0 en 2.5 liter groot (141 en 156 pk). Deze motor, de ‘XK’-serie, is ontwikkeld door Porsche voor gebruik in de Epica en Tosca. Helaas wisten de twee er geen langdurig partnerschap uit te krijgen.

Mercedes-Benz 500 E (W124)

De Mercedes 500 E is ook een vrij bekend voorbeeld. Als broeder van een andere moeder in Stuttgart zijn Benz en Porsche toch een beetje buren van elkaar. Een samenwerkingsproject kwam met de 500E. Al zijn de Porsche-banden ietsje minder aanwezig dan ze lijken. Het is een chassis en koets van Mercedes, met een Mercedes-motor waar Porsche niet eens aan heeft gezeten. Hoe het zat: Mercedes was druk bezig met de S-Klasse (W140), maar wilde wel graag een V8-versie van de E-Klasse uitbrengen met de 5.0 liter grote ‘M119’ V8. Om zich volop op de S te kunnen blijven storten, werd aan Porsche gevraagd om de W124 zo om te bouwen dat de V8 voorin past en dat het zooitje heel blijft. Zo kwam de verbrede koets in het spel met de breder uitgezette wielen. Ook de assemblage van specifiek de 500E werd gedaan in de Porsche-fabriek. Beide partijen tevreden, want in ruil voor een zak geld had Mercedes nu en genoeg mankrachten voor de W140, en een nieuwe topversie voor de W124 met Porsche-credits.

Mitsubishi INVECS-II

Nee, dat is niet een model waar je nog nooit van hebt gehoord, maar een transmissie. Mitsubishi had bedacht dat hun nieuwe slimme automaat de naam Intelligent & Innovative Vehicle Electronic Control System moest krijgen. Afgekort INVECS. De eerste versie van INVECS was een -voor die tijd- slimme automaat, al is dat slimme naar huidige maatstaven nogal rudimentair. De INVECS-II is waar Porsche om de hoek kwam kijken. Die is namelijk hevig gebaseerd op Porsche’s Tiptronic. Uiteraard om de mogelijkheid te bieden voor zelf schakelen, naast het compleet automatisch kunnen schakelen van de bak. De INVECS-II debuteerde in de Mitsubishi FTO in 1994, maar ook de Legnum VR-4 kreeg hem.

Opel Zafira (A)

De allereerste Opel Zafira profiteerde van het vroeg bijschakelen toen dit autotype populair werd. Op basis van de doodnormale Astra werd een kleine MPV gebouwd, die ondanks zijn C-segment-basis toch zeven man mee kon nemen. Veel binnenruimte in een niet belachelijk grote auto: dat sloeg aan. Ook omdat de Zafira nog gewoon reed als een Astra. Het was Porsche die zich flink heeft bemoeid met de Zafira, zo deden ze in Zuffenhausen de kwaliteitscontrole en werd door Porsche het ‘Flex 7’-systeem ontwikkeld waardoor je in een handomdraai van vijf zitplaatsen zeven kon maken.

Peugeot 607

Een beetje een déjà vu: de invloeden van Porsche op de Peugeot 607 gaan zo ver als de transmissie. Ook Peugeot wilde voor hun grote sedan dat de bak zowel zelf kon schakelen als een handgeschakelde stand had. Net zoals de INVECS-II van Mitsubishi is het dus een bak die sterk gerelateerd is aan de Porsche Tiptronic. Overigens is het moeilijk om dit echt ‘door Porsche’ te noemen, want de bakken komen van ZF. Maar het was toch echt Porsche die ZF de opdracht gaf om met de Tiptronic te komen, waardoor de technologie wel een idee was van Porsche.

Renault Sport Clio V6 (CB)

De Renault Sport Clio V6 mag dan aanvoelen als een bizarre eendagsvlieg, maar de flink verbrede hot hatch overleefde zelfs de facelift van de Renault Clio II. Het nieuwe snoetje is één van de redenen om de Clio met 3.0 liter grote V6 in het midden weer leuk te vinden, maar ook het vermogensaantal dat naar 255 pk stijgt wellicht. En dat laatste is waar Porsche om de hoek kwam kijken: specifiek voor de facelift richtte Porsche zich op de motor om de laatste extra pk’s eruit te persen.

SEAT Ibiza / Malaga (021A)

Nadat SEAT veel deed op basis van modellen van Fiat, was het tijd voor iets compleet nieuws. En SEAT deed dat door alles wat ze konden binnen te hengelen om hulp te krijgen bij een nieuwe kleine hatchback. En die hulp kregen ze om de SEAT Ibiza te realiseren. Het koetswerk werd getekend door Giorgetto Giugiaro, al moet daarbij wel de kanttekening geplaatst worden dat Giugiaro een afgewezen ontwerp voor de Golf kon gebruiken. Karmann was betrokken bij het bouwproces van de auto, ook al werd deze in Barcelona in elkaar geschroefd. En waar Porsche invloed uitoefende: de viercilinder motoren die SEAT al gebruikte werden herzien en waar nodig verbeterd door Porsche. Voor een kleine vergoeding mocht SEAT dan ook System Porsche bovenop de motor zetten.

Subaru Legacy B4 Blitzen (BE)

In theorie zijn een Subaru en een Porsche al ietwat aan elkaar gerelateerd, want beide merken geloven heilig in de boxermotor (al is Porsche’s derivaat hiervan anders dan de meeste boxermotoren). Een samenwerking tussen de twee kwam pas in 2003 met een speciale versie van de derde generatie Legacy sedan. De B4-versie van deze auto met de herziene 280 pk sterke 2.0 boxermotor kwam er in vele smaakjes, maar als afscheidsmodel in 2003 kwam die er als Blitzen. Dat is uiteraard gebaseerd op het Duitse woord Blitz en slaat dus op de banden met het Duitse Porsche. Grappig genoeg is het grote nieuws van de Blitzen een sequentiële automaat, waarbij je dankzij de INVECS-bak en de bak van de 607 wellicht denkt aan Porsche. Maar in dit geval was het Porsche Design die Subaru hielp met het ontwerpen van een speciale bodykit, spoiler en velgen voor de Legacy B4 Blitzen.

BONUS: VAZ 2103

Om te begrijpen waarom de VAZ 2103 met Porsche-samenwerking er net niet kwam, is het wellicht handig om te begrijpen dat Porsche hun taak als hulptroep erg serieus neemt. Tenminste, het merk kon geld altijd gebruiken. Maar als je een auto de naam Porsche meegeeft, moet ‘ie wel Porsche-waardig zijn. Dus namen ze ook het faceliften van de VAZ 2103 om tot de VAZ-Porsche 2103 te komen erg serieus. Onderhuids werd alles naar een hoger plan getild en ook het design kreeg een kleine oppepper: we herkennen zelfs wat 930 Turbo in de voorbumper. Toch koos Lada uiteindelijk ervoor om de VAZ-Porsche 2103 niet in productie te nemen en voor een zelfbedachte facelift voor de 2103 te kiezen. Het enige wat Porsche ooit concreet heeft gedaan voor Lada zijn kleine aanpassingen voor de Lada Niva. Ten slotte kwamen ze in 2007 nog met een designschets voor een moderne sedan. Ook die werd nooit wat.