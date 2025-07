Braaaaaaaaaaaaap. Dit is de goedkoopste Lamborghini Urus van Marktplaats.

De Lamborghini Urus is nu alweer enkele jaren de kaskraker van Lamborghini. Stiekem is de Urus natuurlijk een Touareg/Q7/Cayenne/Bentayga. Maar met heftige, hoekige styling, een scherp gesneden interieur en een chippie tracht de Lambo zich te onderscheiden van de rest. Oh en met de baaaaaaaaaaaaaadge natuurlijk.

Maar is de Urus inmiddels niet een beetje oud nieuws? Als sportieve opper-SUV is ‘ie in ieder geval wel een beetje ingehaald door de Ferrari Purosangue. Hoewel we die van Ferrari geen SUV mogen noemen. Maar dat doen we natuurlijk toch #rebel. Die Fezza is nieuwer, duurder, iets lichter, heeft die machtige V12 en is bovendien bespoke. Hier niet allemaal Volkswagen en Audi badges waar de zon niet schijnt. En ook geen Fiat badges. Of nou ja, als je heel lang zoekt vind je misschien wel wat.

De tijd dat je met de Urus het nieuwste dure snoepje had is hoe dan ook voorbij. Hoog tijd dus voor de koopjesjagers om te kijken wat Marktplaats te bieden heeft! Helaas kunnen we de fans van kiloknallers meteen weer uit de droom halen. Kilo’s krijg je wel met een een Urus, maar niet voor weinig. De goedkoopste is altijd nog 209.444 Euro.

Krijg je dan? Wel, een geel, of moeten we zeggen giallo exemplaar uit 2019. Achter de rug liggen een gek genoeg onbekend aantal kilometers. Het staat namelijk nergens in de advertentie noch op de plaatjes van het dash. Tenzij de dino-ogen van uw trouwe verslaggever het niet meer doen. Is dat de hint waarom het de goedkoopste is? Wie weet.

Verder heeft de auto namelijk wel goede uitrusting als de B&O geluidsinstallatie, keramische remmen, het panodak, geventileerde stoelen, et cetera. Het zwarte leder heeft gele stiksels om de link met de buitenkant te leggen. Niks mis mee. Het is ook nog eens een origineel Nederlandse auto dus geen getwijfel over schades en lage BPM’s en dergelijke.

Volgens de voorkoper is ‘ie bovendien dealeronderhouden. Het is alleen niet de ex van Rico Verhoeven, maar je kan niet alles hebben. Dus ja, eigenlijk gewoon koop dan. Ware het niet dat ik de Bentayga zou doen (thereIsaidit)…Of heb jij liever voor ongeveer hetzelfde geld een voorwielaangedreven hete Honda vierpitter uit 2001? Laat het weten, in de comments!