Een domme schade door niet te spiegelen..

Afslaan met je auto? Altijd spiegelen om te kijken of er iemand aankomt. Zeker als er nog een rijbaan naast je zit. De bestuurder of bestuurster in deze Porsche Macan vergeet deze cruciale dingen met een botsing tot gevolg.

Bekijk ook deze video: u arriveert zo bij het tankstation, mag dat?