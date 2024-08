Video: verkeerde beslissing afgestraft door agent

Maak nooit een verkeerde beslissing in het verkeer met de politie op je neus.

Zeker in Amerika kunnen ze daar niet gauw om lachen. In deze verkeerssituatie werken de verkeerslichten niet. Een auto komt nog even rechtdoor, terwijl het overige verkeer -inclusief een agent- aan de beurt was.

De agent laat het er niet bij zitten en heeft al een preek paraat voor de Prius-rijder. Heb jij wel eens een vergelijkbare situatie meegemaakt als de verkeerslichten het niet doen?

