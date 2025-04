Nieuwste BYD is geen elektrische crossover, maar een hybride station

Wat gaan we nou krijgen?

Mocht je het gemist hebben: momenteel is de autoshow van Shanghai gaande. Uiteraard is ook BYD van de partij, want dat is ten slotte een van de grootste spelers in China (en daarbuiten). Ze trekken in Shanghai weer een blik nieuwe modellen open.

BYD Seal 6 DM-i Wagon

De meest interessante is de BYD Seal 6 Wagon. Deze was al gelekt via het Chinese patentbureau, maar nu krijgen we deze auto voor het eerst officieel te zien. Wat is hier interessant aan? Nou, het is de eerste stationwagen van BYD en daarnaast is het een hybride in plaats van een EV.

Met een lengte van 4,85 zit de BYD Seal 6 Wagon aan de bovenkant van het D-segment. Onder de motorkap ligt een heuse verbrandingsmotor, al is het slechts een 1.5. Verder cijfers onthult BYD nog niet, maar dankzij de gelekte info weten we dat er een versie komt met 161 pk en eentje met 251 pk. Helaas is het beeldmateriaal net zo karig als de info: we hebben maar één plaatje.

BYD Sealion 6

BYD gooit voor de gelegenheid ook nog maar eens een nieuwe SUV in de mix: de Sealion 6. Dit is een vrij forse SUV van 4,81 meter. Deze auto is zowel met een elektrische aandrijflijn te krijgen als met een plug-in hybride aandrijflijn. Verdere details zijn er nog niet.

Concept cars

Verder zijn er nog wat concept cars. De Ocean S is een gelikte sedan, die van de zijkant een beetje doet denken aan een Tesla. De Dynasty-D is een 5,3 meter lange SUV die als vlaggenschip fungeert. En dan is er nog een heuse sportwagen voor BYD’s luxemerk Denza, maar die hebben we gisteren al behandeld.