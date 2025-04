Echt waar: klapkoplampen in 2025, al zitten ze niet waar je hoopt

Ja, er wordt een auto met klapkoplampen gepresenteerd in 2025, maar niet het type auto wat je hoopt.

Het was een doorn in het oog van autodesigners: (te) grote koplampbehuizingen. Dat beperkt namelijk hoe veel je kan doen qua aerodynamica, als je altijd rekening moet houden met zo’n enorme reflector en behuizing. Supercarbouwers vonden daar een oplossing voor: de klapkoplamp.

Het is heel simpel: met een elektronisch mechanisme kunnen de koplampen wegklappen wanneer je deze niet nodig hebt, zodat de aerodynamica behouden wordt. Wanneer het donker wordt klap je ze omhoog en komt er licht uit. Eenvoudiger kan niet. Merken kozen nog wel eens voor verschillende oplossingen: Porsche had voor de 928 en 968 bijvoorbeeld de lampen ‘achterover liggen’ wanneer deze niet nodig waren en bij auto’s als de Opel GT (de originele) en Chevrolet Corvette (C4) draaide de behuizing 180 graden. Voor alle oplossingen geldt echter hetzelfde: ze bestaan niet meer.

Dat heeft twee redenen: ten eerste dat het niet meer door de eisen van (voetgangers)veiligheid komt. Ten tweede omdat verlichting tegenwoordig niet meer in zulke grote behuizingen hoeft. Dus het lukt best om lampen zowel fel genoeg als aerodynamisch te maken zonder klapgedeelte. Jammer, want de spitse neuzen van auto’s met (ingeklapte) klapkoplampen zijn vaak wel iconisch gebleken.

Klapkoplampen zijn terug!

We vragen ons af of dat ook gaat gelden voor de auto die de klapkoplampen een epische comeback laat maken. Want ja: er wordt in 2025 een auto gepresenteerd met klapkoplampen! En het is een… SUV. Hoe kan het ook anders.

Het gaat om de MG Cyber X. Een auto die we al zagen aankomen, maar nu is het officiële concept gedeeld. Dat het een bonkige G-Klasse achtige auto zou worden werd al duidelijk, maar hij lijkt toch uit iets ander hout gesneden. Iets meer gedrongen, iets boller en iets meer… Chinees.

Om toch even die koplampen afgerond te hebben: het wordt niet helemaal duidelijk waarom MG koos voor klapkoplampen bij de Cyber X. Het frontoppervlak lijkt groot genoeg om iets van lampen te huisvesten en er zitten zelfs koplampen in de bumper. Tevens deelt MG geen foto’s van de lampen ‘dicht’. Het meest waarschijnlijk is dat MG de aandacht wil vestigen op de grote lichtbalk zonder extra tierelantijnen. Misschien dat het effect echt werkt met de ‘mistlampen’ uit en de koplampen dicht.

Veyron-ontwerper

Chinese auto’s lijken al lang niet meer op generieke Europese kopieën (of auto’s die bij lancering al 15 jaar oud lijken), maar dat heeft ook te maken met de designers die naar China zijn verhuisd. Zo is de MG Cyber X een product van de nieuwe hoofddesigner van SAIC Design: Jozef Kaban. Die naam zegt je wellicht niet zo veel, maar deze ex-VAG-designer zit bijvoorbeeld achter de Bugatti Veyron. En de SEAT Arosa. Maar vooral de Veyron.

De MG Cyber X is nog een concept en ook al is productie zeker niet uitgesloten, er zijn nog geen specs of andere concrete plannen. De grote SUV moet vooral aantonen waar MG toe in staat is en een soort vervolg zijn op de Cyberster.