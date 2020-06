Deze (bijna) unieke GT40 Roadster gaat onder de hamer

Een zeldzamere Ford dan een GT40 Roadster zul je niet snel tegenkomen.

Met een originele Ford GT40 heb je iets heel bijzonders in handen, namelijk een van de meest iconische racewagens van de vorige eeuw. Toch heb je altijd weer baas boven baas. Deze Ford GT40 Roadster is namelijk pas echt bijzonder. De auto gaat binnenkort onder de hamer op een Amerikaanse veiling.

De ontstaansgeschiedenis van de Ford GT40, waarbij de enorme ego’s van Enzo Ferrari en Henry Ford II een belangrijke rol speelden, is inmiddels welbekend. Dankzij de film de Ford v. Ferrari is het verhaal bij een nog breder publiek onder het voetlicht gebracht. Dat gaan we dus niet nog eens uit de doeken doen. De vraag is wel: waar moeten we deze Roadster plaatsen in het hele verhaal?

Er zijn in totaal vijf Roadsters gebouwd door Ford. Dit vijftal behoorden weer tot de twaalf prototypes die Ford in totaal bouwde in 1964 en 1965. Deze auto’s baanden dus de weg voor de latere Le Mans-successen.

Van de vijf Roadster heeft er slechts een daadwerkelijk op Le Mans geracet. Je raadt het al, dat is het exemplaar dat we hier zien. De auto nam namens Ford Frankrijk deel aan de race van 1965, met Maurice Trintignant en Guy Ligier achter het stuur. Helaas haalde de Ford niet de eindstreep vanwege problemen met de versnellingsbak. Desondanks kan de nieuwe eigenaar er straks wel prat op gaan dat de auto Le Mans-historie heeft.

Vandaag de dag zijn er nog twee exemplaren van de Ford GT40 Roadster overgebleven. Het andere exemplaar werd vorig jaar geveild voor $7,650,000. Voor dit exemplaar zullen geïnteresseerden ongetwijfeld ook zeer diep in de buidel moeten tasten. De verwachte opbrengst ligt namelijk ergens tussen de 6 miljoen en 9 miljoen euro. De auto zal tussen 10 en 18 juli geveild worden door Mecum Auctions.

Foto’s: Mecum Auctions