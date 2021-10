Ford GT40 en 911 Targa rijden afgrond in tijdens rally [video]

Deze klassiekers werden op de limiet gereden, en helaas iets er overheen.

Eigenaren van klassiekers zijn vaak net iets te voorzichtig met hun auto. Dat is wel te begrijpen, maar toch is het zonde als er nooit sportief gereden wordt met een sportauto. Gelukkig zijn er eigenaren die niet bang zijn hun klassieker op de staart te trappen, hoe duur of zeldzaam de auto ook is. Daar zijn natuurlijk wel risico’s aan verbonden.

Dat bleek deze week weer tijdens de Carrera Panamericana, de race waar de 911 Carrera zijn naam te danken heeft. Deze rally van meer dan 3.600 kilometer voert dwars door Mexico. De oorspronkelijke rally werd in de jaren ’50 verreden en werd al snel berucht. Tijdens de vier jaar dat de originele Carrera Panamericana werd verreden vielen er maar liefst 25 doden.

Tegenwoordig is er veel meer oog voor veiligheid, maar zo’n rally door Mexico is nog steeds niet zonder risico’s. Dat blijk uit de onderstaande beelden van gisteren: een Ford GT40, een Porsche 911 Targa én een politieauto liggen onderaan een heuvel.

#UltimaHora Se accidentan tres autos de la #CarreraPanamericana en Coahuila, pese a lo aparatoso no se reportan lesionados, incluyendo una unidad de la guardia nacional, Hary Luctan, y Carlo Flores con el oaxaqueño Erwin Coronel solo reportan algunos golpes

Vía Leobardo García pic.twitter.com/vnDuzkxsyY — El Imparcial de Oaxaca (@ImparcialOaxaca) October 20, 2021

Wat is hier precies gebeurd? Je zou misschien denken dat de auto’s elkaar eraf hebben gereden maar dat is niet het geval. De crash van de 911 staat namelijk op beeld en op de desbetreffende video is te zien dat er geen Ford GT40 aan te pas kwam. Aan het remspoor te zien lag de GT40 op dat moment al beneden.

De 911 en de Ford GT40 zijn er dus onafhankelijk van elkaar afgevlogen in dezelfde bocht. Een listig bochtje dus. Tot overmaat van ramp is er blijkbaar ook nog een politieauto uit de bocht gevlogen. Hoe dat precies heeft kunnen gebeuren is een raadsel.

Dat er een Dodge Charger van de politie is beschadigd is niet zo’n ramp. Erger is dat er twee fraaie klassiekers zwaar beschadigd zijn. Een geluk bij een ongeluk is dat het vooral materiële schade is. De inzittenden hebben alleen wat lichte verwondingen en er hoefde niemand naar het ziekenhuis. Nog een geluk bij een ongeluk: de GT40 is geen echte GT40, maar een replica.

De crash van de Ford GT40(-replica) is niet vastgelegd, maar we hebben hieronder nog wel mooie beelden van eerder tijdens de rally.