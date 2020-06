Amerikaan huurt Mustang, verbreekt Cannonball-record

Fred Ashmore haalde het maximale uit zijn huurauto.

Een poging wagen om het Cannonball-record te verbreken is altijd een gewaagde onderneming. Laat Amerikanen nu net dol zijn op gewaagde ondernemingen. Anno 2020 worden er dus nog steeds nieuwe pogingen ondernomen. Meer dan ooit zelfs. De meest recente recordpoging is een opvallende. Deze gebeurde namelijk in een huurbak.

Voor degenen die niet weten wat het Cannonball-record inhoudt: dat betekent dus dat je zo snel mogelijk met de auto van de oostkust naar de westkust van de VS rijdt. Via de snelste route is dat zo’n 4.500 kilometer.

Eerder dit jaar wisten we te melden dat een Audi A8 deze afstand reed in 26 uur, 38 minuten en 48 seconden. Daarmee lag de snelheid gemiddeld (!) op 165 km/u. Fred Ashmore, een 44-jarige Amerikaan uit Maine, dacht: dat kan ik beter. Hij had alleen nog niet de juiste auto, dus besloot hij deze te huren.

Fred stapte dus naar een verhuurbedrijf een huurde daar een zilverkleurige Mustang GT. Klein dingetje: om het Cannonball-record te verbreken moet je eigenlijk wel wat aanpassingen verrichten aan de auto. Dat het een huurauto betrof weerhield Fred er niet van om deze aanpassingen door te voeren.

25:55 in a Rental. Solo, 1 stop ~130~ Gallons of fuel ⛽️ NYC to LA #GotRental #SoloRecord Michael Speaks Geplaatst door Fred Ashmore op Dinsdag 16 juni 2020

Hij demonteerde daarom de passagiersstoelen en andere overbodige luxe. Daarvoor in de plaats kwamen extra brandstoftanks, die hij eigenhandig aansloot. Zodoende kon hij een kleine 500 liter benzine meenemen. Normaal gesproken moet een Mustang GT het doen met 61 liter.

Toen de Ford Mustang gereed was kon Fred aan zijn Cannonball-poging beginnen. Die verliep succesvol: met een gemiddelde snelheid van 174 km/u raasde hij door de staten. Dit zonder aangehouden te worden of in slaap te vallen achter het stuur. Fred kon het aantal tussenstops op de 4.500 km lange tocht beperken tot één. Door middel van onder meer een stoorzender en een radardetector was hij de politie te slim af.

Uiteindelijk noteerde Ashmore een tijd van 25 uur en 55 minuten. Daarmee hij heeft hij met zijn gehuurde Ford Mustang het nieuwe solo Cannonball-record op zijn naam staan. Het verhuurbedrijf kreeg de auto weer in zijn oorspronkelijke staat terug. Voor zover bekend hebben ze geen onraad geroken. De enige sporen die Ashmore achterliet waren een paar kleine gaatjes die hij had geboord om het een en ander te bevestigen.

Via: Road & Track