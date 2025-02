Nieuw op kenteken: heel veel Bentley’s en een kneiterdure Enzo

Het Nederlandse wagenpark is weer verrijkt met verschillende leuke speeltjes.

December kan voor velen best een dure maand zijn, waardoor je het in januari iets rustiger aan moet doen. Dat dit niet geldt voor iedereen is wel duidelijk als je kijkt naar de dure en exclusieve bolides die in de eerste maand van het jaar van een kenteken zijn voorzien.

Bentley

De afgelopen jaren zagen we een dalende lijn in de verkopen van nieuwe Bentley’s. Van 139 stuks in 2022, naar 110 in 2023 en ‘slechts’ 76 in 2024. Het jaar 2025 is natuurlijk nog maar net begonnen, maar het is wel duidelijk dat Bentley goede pogingen doet om de lijn naar boven in te zetten: in januari 2025 werden 33 nieuwe exemplaren verkocht! Een flinke groei ten opzichte van de 16 stuks die in januari 2024 werden verkocht en alvast een mooie start om de 76 stuks van geheel 2024 te kunnen overtreffen.

Onder de 33 stuks zaten twee Bentayga’s, 27 Continentals (waaronder 9x GTC) en vier Flying Spurs. Niet slecht, helemaal als je beseft dat de gemiddelde prijs van al deze auto’s rond de €365.000 ligt. Even voor 12 miljoen aan nieuwe Bentley’s op Nederlands kenteken dus!

Ferrari Enzo

Twaalf miljoen voor 33 Bentley’s is best indrukwekkend, maar wat dacht je van €4.055.000 voor een enkele auto? Dat bracht een zwarte Ferrari Enzo op tijdens een veiling van RM Sotheby’s in Parijs in januari 2023. En ja, dat specifieke exemplaar is sinds kort in handen van een verzamelaar in het midden van ons land, die er gelukkig voor gekozen heeft om er Nederlandse platen op te schroeven.

Van de Ferrari Enzo, of eigenlijk Ferrari Enzo Ferrari, zijn er officieel 400 geproduceerd. De vraag was echter zo groot dat ze in Maranello uiteindelijk wel wat meer auto’s hebben gemaakt, waarbij ‘bijna 500’ een stuk dichter bij de waarheid zit dan de genoemde 400 exemplaren.

Uiteindelijk hebben 43 Enzo’s de fabriek verlaten in een zwarte kleur. Bij 38 ging het om een niet-metallic zwart (Nero DS 1250 of Nero Pastello 1250 140), vier waren gespoten in metallic zwart (Nuovo Nero Daytona 506 140) en een laatste exemplaar had een matte lak (Nero Opaco).

De auto die nu op gele platen staat, verliet in maart 2003 de fabriek in Maranello in ‘Nero DS 1250’ om via de Franse importeur Charles Pozzi naar de Côte d’Azur te gaan. Daar is de auto bijna haar gehele leven gebleven, waarbij zo’n 17.000 kilometers werd gereden.

Na de veiling in Parijs is de auto naar Nederland gekomen en daardoor hebben we nu zes Enzo’s op gele platen. Vijf in het rood en nu dus ook een in het zwart.

Ferrari SF90 XX Spider

In juli 2024 verscheen de eerste SF90 XX in Nederland, een rode Spider die z’n weg had gevonden naar een grote verzamelaar in het zuiden van het land. Deze auto is echter tot op heden niet op Nederlands kenteken gezet, maar in deze categorie is dat niet heel verrassend. Soms omdat er toch niet mee gereden wordt, soms om de BPM te besparen en soms omdat de eigenaar ook gebruik kan maken van buitenlandse kentekens. Tsja, als dat kan en mag, waarom zou je het dan niet doen?

Drie maanden later verscheen toch de eerste SF90 XX op kenteken, deze keer een een prachtige gele Stradale. De geregistreerde prijs van dit exemplaar lag op €876.774, inclusief €29.125 aan BPM. Veel geld, maar dan heb je wel een zeer extreme auto met 1.030 pk waarbij de productie gelimiteerd is tot 799 stuks.

In januari is tenslotte de derde SF90 XX in Nederland verschenen, een donkerblauwe Spider die ook direct op kenteken werd gezet. Het prijskaartje is een flink stuk hoger, €1.022.671! Dat is dus de meerprijs voor de Spider versie, een nog lagere oplage (599 stuks) en waarschijnlijk wat extra vinkjes op de optielijst.

Ferrari SF90 Spider Assetto Fiorano

We blijven nog even bij de SF90. In januari verschenen namelijk nog drie andere SF90’s op gele platen. Opvallend daarbij is het prijskaartje van het duurste exemplaar, namelijk €740.456. Dat is ten eerste te verklaren doordat dit exemplaar is uitgevoerd met het Assetto Fiorano pakket: meer carbon, andere ophanging, tot 390 kg extra downforce door andere spoilers en 30 kg minder gewicht maken deze uitvoering voor zo’n €50.000 nog sportiever dan de ‘basis’ SF90.

Mocht je van cijfertjes houden: van de 36 SF90 Stradale’s die geregistreerd zijn op Nederlands kenteken, zijn er 10 uitgerust met het Assetto Fiorano pakket. Van de 46 Spiders gaat het in slechts 5 gevallen om een Assetto Fiorano.

Toch verklaart de 50k van het Assetto Fiorano pakket nog niet volledig de hogere prijs. Dat is echter te linken aan het Tailor Made programma van Ferrari, waarbij je als eigenaar nog flink wat verder kan gaan dan de normale optielijst. Het betreft namelijk een mooi exemplaar in Rosso Magma met lichtblauwe (Blu Elettrico) stoelen, waarbij het Tailor Made programma geïnspireerd werd op de Daytona SP3 en waarbij de lijst met gekozen opties langer lijkt te zijn dan dit gehele artikel. De vraag die daarbij resteert: Waarom besluit de eigenaar om een lang en duur proces van Tailor Made te doorlopen, om de auto vervolgens zonder gereden kilometers te koop te zetten? Jammer toch, gewoon rijden met zo’n ding!

McLaren Artura

McLaren heeft met de Artura helaas een aantal tegenslagen gehad, zoals vertragingen in de productie en wat lastige terugroepacties. Slechts negen staan er op dit moment op Nederlands kenteken, op een totaal aantal van 209 McLarens.

De Artura werd in november 2020 gepresenteerd en het was het derde McLaren-model dat uitgevoerd was met een hybride aandrijving, na de P1 en de Speedtail. De Artura kreeg daarbij een 3 liter V6, die in combinatie met de elektromotor een vermogen kon leveren van 680 pk. Daarmee schiet de auto in 2,9 seconden naar de 100, om na 8,3 seconden al de 200 aan te raken. De topsnelheid ligt in de buurt van de 330 km/u. Van deze ‘eerste generatie’ staan er vijf geregistreerd op Nederlands kenteken.

In begin 2024 verscheen de Artura Spider op het toneel, waarvan er nu drie op gele platen staan. Het was niet slechts een ‘Artura met open dak’, maar onderhuids werden vele verschillende verbeteringen aangebracht, wat uiteindelijk ook resulteerde in een toename van het vermogen met 30 pk.

Al deze verbeteringen hebben uiteindelijk ook geresulteerd in een ‘tweede generatie’ van de Artura Coupé. Het witte exemplaar dat in januari op kenteken is verschenen, is daarmee de eerste in Nederland van deze tweede generatie.

Ultima Can-Am

Op zoek naar een ander soort exclusiviteit dan een Bentley, Ferrari of McLaren? Denk je eerder aan 800+ pk bij een gewicht van zo’n 1.000 kg? En dat dan voor een prijs die in de buurt komt van een nieuwe Tesla Model Y?

Dan kun je uitkomen bij de gele Ultima Can-Am die in januari op Nederlands kenteken is verschenen. Een exemplaar uit 2003 die is uitgerust met een 6.3 liter Dart M2 Chevy V8 die dankzij een supercharger zo’n 831 pk levert. Mede dankzij een Porsche G96 versnellingsbak komt dat vermogen dan ook terecht bij de achterwielen. De auto werd nieuw geleverd in het Verenigd Koninkrijk met het stuur aan de rechterkant, maar later is het stuurtje verhuisd naar de andere kant. Na vele jaren in Italië is het gele monster eind vorig jaar via een veiling naar Nederland gekomen, waarbij het winnende bod €53.000 was. Dus kies maar, deze Ultima, of toch een nieuwe Model Y?

Dit was een bijdrage van Edvar van Daalen

Bekijk ook ons eerdere artikel over de nieuwe modellen die in januari op kenteken verschenen!

Headerfoto: Bernards Exclusives