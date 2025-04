Is dit de vreemdste occasion op Marktplaats?

En tevens een interessante investering?

Wie vroeger met Barbie-, Action Man– of Superman-poppen en auto’s speelde, kent het volgende trauma. De fysieke vorm van jouw jeugdheld paste nooit maar dan ook nooit lekker in je speelgoedauto. Het actiefiguurtje moest ofwel boven op het dak plaatsnemen en op miraculeuze wijze de auto besturen, of op zo’n manier in de auto worden gepropt dat de romp boven de voorruit steekt. Van dat laatste kunnen lange Nederlanders – zoals @Wouter – ook last hebben bij deze occasion.

We hebben het over de Smart Crossblade. Toen we er een tijdje terug mee reden, vatten we het tweezittertje samen als ”de veilige versie is van een Vespa-snorscooter”. Officieel is het een speciale versie van de CityCoupe die Smart samen met Brabus uitbracht.

De beelden spreken voor zich. De voorruit, het dak en de portieren zijn verwijderd. Daarvoor in de plaats kwam een beugel boven de hoofdsteunen, een extreem korte voorruit en stangen met spiegels erop geplakt. Tevens zijn de voor- en achterbumper aangepast zodat de Smart Crossblade open wielkasten heeft.

Het 61 pk sterke driepittertje uit de bekende Smart is door Brabus aangepakt. De tuner weet er een power van 71 pk uit te persen. Dat klinkt erg lullig, maar op een totaalgewicht van 740 kilo is dat een prima vermogen. De topsnelheid is 135 km/u, wat best angstaanjagend klinkt in zo’n open tweezitter.

De Smart Crossblade op Marktplaats

Er staan welgeteld twee Crossblades op Marktplaats. We hebben er de speciaalste uitgepikt die ogenschijnlijk als beste investering geldt. Het exemplaar is de 42e van de in totaal 2.000 gebouwde exemplaren. Wat hem nog aantrekkelijker maakt, is de bijzonder lage kilometerstand van 2.820 kilometer.

Goedkoop is de Crossblade helaas niet. De versie met de laagste kilometerstand staat op Marktplaats voor € 24.995,-. De andere, die met een kilometerstand van 18.356 nog niet bijster veel ervaring heeft, kost € 20.495,-. Benieuwd hoe onze ‘Chief Tyresmoker‘ eruitziet in een te kleine auto? Bekijk de beelden hieronder!