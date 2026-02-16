De ouderwetse MPV is nog niet dood

Althans, niet overal.

In Nederland is de MPV praktisch dood en begraven. BMW en Mercedes hebben nog een MPV in het gamma, maar de non-premium MPV is compleet uitgestorven. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de populariteit van de SUV.

De MPV lijkt dus passé, maar toch is er elders op de wereld juist een opleving te zien in de vraag naar ouderwetse gezinsauto’s. Nota bene in hét SUV-land. In de VS stegen de verkopen van MPV’s vorig jaar met 20% en in Canada zelfs met 34%.

Een van de redenen dat mensen weer voor een MPV kiezen is het feit dat SUV’s steeds duurder worden. Er zijn genoeg SUV’s met drie zitrijen te koop in de VS, maar daarvoor moet je diep in de buidel tasten. Een no-nonsense MPV is dan de goedkopere optie.

Dit alles is goed nieuws voor Chrysler. Zij verkopen namelijk alleen maar MPV’s. Het ooit zo grote Chrysler is nu gereduceerd tot één model: de Pacifica. En dit model is inmiddels ook alweer 10 jaar oud. Toch werden er nog 110.006 van verkocht in de VS.

Chrysler is dan ook niet van plan om deze auto uit productie te nemen. Integendeel, de Pacifica krijgt een facelift om er weer even tegenaan te kunnen. Ze moeten ook wel, want er staan verder geen nieuwe modellen paraat. De Airflow Concept uit 2022 oogde redelijk productierijp, maar daar hebben we sindsdien niks meer van gehoord.

En hoe zit het met de MPV in Europa? De tijd van de Tourans en de Sharans lijkt voorgoed voorbij. Wel zien we een ander soort MPV, namelijk de grote elektrische personenbus. Zo presenteerde Hyundai onlangs de Staria Electric en komt Mercedes met de VLE. Maar ja, dat zijn niet echt auto’s voor het doorsnee gezin, zoals de MPV’s van vroeger dat wel waren.