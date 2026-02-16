De ouderwetse MPV is nog niet dood

Althans, niet overal.
In Nederland is de MPV praktisch dood en begraven. BMW en Mercedes hebben nog een MPV in het gamma, maar de non-premium MPV is compleet uitgestorven. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de populariteit van de SUV.
De MPV lijkt dus passé, maar toch is er elders op de wereld juist een opleving te zien in de vraag naar ouderwetse gezinsauto’s. Nota bene in hét SUV-land. In de VS stegen de verkopen van MPV’s vorig jaar met 20% en in Canada zelfs met 34%.
Een van de redenen dat mensen weer voor een MPV kiezen is het feit dat SUV’s steeds duurder worden. Er zijn genoeg SUV’s met drie zitrijen te koop in de VS, maar daarvoor moet je diep in de buidel tasten. Een no-nonsense MPV is dan de goedkopere optie.
Dit alles is goed nieuws voor Chrysler. Zij verkopen namelijk alleen maar MPV’s. Het ooit zo grote Chrysler is nu gereduceerd tot één model: de Pacifica. En dit model is inmiddels ook alweer 10 jaar oud. Toch werden er nog 110.006 van verkocht in de VS.
Chrysler is dan ook niet van plan om deze auto uit productie te nemen. Integendeel, de Pacifica krijgt een facelift om er weer even tegenaan te kunnen. Ze moeten ook wel, want er staan verder geen nieuwe modellen paraat. De Airflow Concept uit 2022 oogde redelijk productierijp, maar daar hebben we sindsdien niks meer van gehoord.
En hoe zit het met de MPV in Europa? De tijd van de Tourans en de Sharans lijkt voorgoed voorbij. Wel zien we een ander soort MPV, namelijk de grote elektrische personenbus. Zo presenteerde Hyundai onlangs de Staria Electric en komt Mercedes met de VLE. Maar ja, dat zijn niet echt auto’s voor het doorsnee gezin, zoals de MPV’s van vroeger dat wel waren.
Reacties
kniesoor zegt
Het zijn misschien wat suffe dingen om te zien, maar voor mensen, die fokken als konijnen is zo’n MPV an sich geen slechte optie. En het zijn i.t.t. SUVs ook geen pretentieuze apparaten, die ondanks hun ‘stoere’ uiterlijk nauwelijks een stoeprandje opkomen.
Johanneke zegt
Ik heb 3 kinderen, wij hebben een MPV. Dat het er suf uitziet vind ik zo’n kul argument. Alsof crossovers er cool uitzien. Nee. Die zien er net zo suf uit. Niemand denkt wauw die corolla cross is zo geil ten opzichte van die prius+ wagon. Ze hoeven ook niet cool te zijn. Het heeft 1 doel: transport voor mijn gezin.
Uiteindelijk was het voor ons goedkoper om een MPV te kopen, die zuiniger is (betere aero) en ruimer dan een crossover met dezelfde motor, die Kia ook verkoopt.
PunicaOase zegt
Mmh, ik vind een crossover er meestal toch wat fraaier uitzien dan een MPV.. De Corolla Cross is zeker extreem lelijk, maar bijv. een Opel Mokka, Alfa Junior, Countryman of X1 zie ik echt 100x liever dan een MPV of ‘busje’ zoals hierboven.. Smaken verschillen..
Johanneke zegt
Ik vind alles wat je opnoemt sufkutten auto’s. Behalve de Countryman, die ziet er cool uit VOOR EEN BUSJE. De Countryman is gewoon een busje man! Een goed uitziend busje.
minimoke1984 zegt
De IDBUZZ is eigenlijk ook meer mpv dan bus… Denk zelfs dat de Pacifica ruimer is… Ik zou graag een MPV willen die elektrisch is maar dan wel voor een normale prijs en goeie specs. De idbuzz vindt ik belachelijk duur als je range awd en lwb gtx wil meer dan 80k..
PunicaOase zegt
Koop je toch tweedehands? Meeste EV’s schrijven af als een vallende baksteen. En als de SoH van de accu goed is loop je weinig risico’s..
enrique zegt
Misschien is een steekproef alleen onder mezelf wat beperkt, maar ik zou toch erg graag een MPV hebben, liefst eentje als weleer.
Met van die stoelen die je om kan draaien etc, geweldig. Flinke bak ruimte, kom maar door!
Zo’n nieuwe Kia Carnival bijvoorbeeld vind ik wel een aardig ding, maar er zou wat mij betreft toch flink meer mogen komen. Vele malen liever dat dan zo’n SUV.
volvo-s60-adept zegt
Nou, zet maar neer hoor. Dit rijdt gewoon vorstelijk, en met een paar opgroeiende jongens op de achterbank kijk ik hier echt jaloers naar. Beter dan zo’n krampachtig SUV-geval waar alles wat ouder is dan 4 jaar op het achterste bankje al geen kant meer op kan.