Deze bizarre occasion heeft Bentley-logo’s en een V10

Rara, wat is het?

Wansmaak Woensdag is deze week vroeg, we beginnen gewoon maandagmiddag al met een überfoute occasion. Dit is een interessant geval: het is een wannabe, maar intussen ligt er wel een dikke 5,0 liter V10 onder de motorkap.

De auto is rondom voorzien van Bentley-logo’s, maar daarmee hou je waarschijnlijk heel weinig mensen voor de gek. Als je genoeg verstand hebt van auto’s om een Bentley-logo te herkennen, weet je ook dat dit allesbehalve een Bentley is. Wat het wel is: een Volkswagen Touareg met grootheidswaanzin.

Toch kan deze auto voor flink wat verwarring zorgen als ‘ie in je binnenspiegel opduikt. De voorkant is namelijk grondig verbouwd, met een compleet nieuwe voorbumper en grille (inclusief Bentley-logo). We zien zelfs een nieuwe motorkap met powerdome. Aan de voorkant verraden alleen de koplampen dat het een Touareg is. De auto is verder nog voorzien van een widebody, twee spoilers en vier uitlaten.

Die vier uitlaten zien niet eens zo misplaatst. Dit is namelijk wel een auto met tien cilinders. Het betreft een heuse Touareg 5.0 V10 TDI, met 313 pk en 750 Nm aan koppel. Een heerlijk dikke dieselbeuker dus. Wat niet wegneemt dat je compleet voor lul rijdt met Bentley-logo’s.

Als je dames op wil pikken met deze auto, val je ook keihard door de mand op het moment dat ze instappen. Dan tref je namelijk geen fraaie stiksels en een Breitling-klokje aan, maar gewoon een Volkswagen-interieur uit 2006.

Voor Bentley-begrippen is deze auto heel goedkoop, maar voor een Touareg V10 is ‘ie best prijzig. De verkoper vraagt op Marktplaats €17.500 voor dit exemplaar met 276.000 kilometer op de teller. Terwijl er genoeg exemplaren voor de helft te vinden zijn. Maar ja, dan kun je niet doen alsof je in een Bentley rijdt.