In deze zeldzame Bentley op Marktplaats wil je gewoon zelf rijden

Niet moeilijk doen met chauffeurs, gewoon lekker zelf achter het stuur kruipen van deze zeldzame Bentley op Marktplaats.

Voordat Volkswagen en BMW respectievelijk Bentley en Rolls-Royce overnamen, werkten deze merken voor vrijwel alles samen. Je kan je bijna afvragen waarom je een Bentley over een Rolls-Royce moest kiezen of andersom. Toch lijkt het erop dat Rolls-Royce altijd de prestige had, terwijl Bentley een rijke historie aan raceauto’s heeft. Om nou elke Bentley door en door sportief te noemen gaat ver, maar we hebben het idee dat Bentleys vaak een beetje de rijdersauto’s waren. Terwijl je in een Rolls-Royce met de benen gestrekt gechauffeerd wil worden.

Rijders-Bentley

Toch moet je ook niet verwachten dat de luxe van een Bentley verloren gaat in een auto die wellicht wat meer voor het zelf rijden is. Waarmee het misschien toch wel een hele fijne auto is voor beide doeleinden. Het bewijs daarvan vinden we op Marktplaats, waar een tof uitgevoerde Bentley te koop staat.

Het gaat om een Bentley Turbo R uit 1996. Een zeer laat model van de Bentley die vernoemd werd naar het feit dat er een Garrett-turbo op zat. Dit verhoogde het vermogen van de 6.75 liter grote V8 naar ruim 350 pk, hoe veel precies ligt aan het specifieke model (ergens tussen 350 en 400 pk). Uiteraard moet je er ook een aardig slagschip mee voortstuwen, al valt dat ietsje mee bij het exemplaar van vandaag. Dit is namelijk een zeldzame Turbo R met korte wielbasis en dus niet de langere Turbo RL.

‘New Turbo R’ SWB

In de laatste jaren van Bentley voor de VAG-overname moest het Britse merk creatief zijn, wat deze specifieke Turbo R redelijk ongewoon maakt. In 1996 tot en met 1997 herzag Bentley de Turbo R namelijk op een paar fronten, zoals nieuwe velgen, meegespoten bumpers met dikkere splitters en allerlei nieuwe details, maar bijvoorbeeld ook een vermogenstoename naar 389 pk. In 1997 veranderde er veel: de Turbo RL werd de Turbo R, dus altijd met lange wielbasis, waarmee de SWB-versie maar één jaar is gebouwd. Vanaf 1998 werd het de Turbo RT, een nog verder herziene versie. De Turbo-modellen uit 1996 en 1997 zijn dus zeldzaam en van deze evolutie bestaan er maar een paar honderd SWB-modellen.

Ingetogen

Nou is niks aan een Bentley echt ingetogen, maar we hebben ze wel eens uitbundiger gezien dan deze Bentley Turbo R op Marktplaats. Uitgevoerd in volledig zilver, dus ook de bumpers en grille, met de nieuwe 17 inch velgen. Een heel simpel velgdesign op een zilveren limousine. En omdat het een SWB is is de achterbank minder belangrijk dan de voorbank. Lekker ingetogen en voor jou als bestuurder bedoeld.

Van binnen worden alle Bentley-clichés namelijk wel weer bevestigd. Groen leder en veel notenhout. Dit was wel de periode dat interieurs meer functies kregen en dus iets drukker werden, dus je ziet veel zwarte knopjes en metertjes. Het is echt extreem slecht verjaard, maar goed, dat maakt het tijdcapsule-effect des te leuker. Je krijgt wel echt leuke details zoals een Blaupunkt-schermpje dat kleiner is dan je smartphone. Anno 1996 was dat wel heel gaaf in je auto.

Kopen

De 77.000 kilometer ervaren Bentley Turbo R SWB uit 1996 staat dus nu te koop. Het gaat om één van de laatste linksgestuurde exemplaren uit dus een zeer beperkte serie. Nou hebben wij niet het geluk dat de Engelsen wel hebben qua waardes van dit soort Bentleys, helemaal omdat reparaties (die er zeker wel gaan komen, helaas) ook niet gratis zijn. Toch voelt 39.911 euro voor deze zeldzame Bentley ook niet exorbitant. Koop dan!!1!