Zeggen we met gevoel voor understatement. Snelladers zijn namelijk voor je batterij wat de antichrist is voor een vrome katholiek…

Iedereen met een elektrische auto kent natuurlijk de snelladers langs de snelwegen. Die gele heb je en natuurlijk de Superchargers van Tesla. Ondergertekende is daar een groot fan van. Gezellig tussen alle andere redders van het klimaat je auto volladen terwijl je op het grote scherm naar de nieuwe Autoblog Podcast kijkt en luistert.

Maar wat blijkt nu uit nieuw onderzoek; snelladers slopen je elektrische auto. Volgens dat onderzoek kan het gebruik van opladers met een vermogen van meer dan 120 kW de levensduur van de batterij tot maar liefst met 40 procent verminderen. Glup, da’s best veel…

Snelladers slopen je elektrische auto

Het vervelende is dat er volgens de onderzoekers vrij weinig aan te doen is. Althans, met de huidige generatie accu’s die elektrische auto’s gebruiken. In de toekomst met nieuwe technieken zal er ongetwijfeld een oplossing voor gevonden worden, maar daar heeft de snelladende EVangelist van nu verdomd weinig aan.

De oplossing om de slijtage aan te pakken zit hem volgens die onderzoekers in de manier waarop je je elektrische auto oplaadt. Goh… Maar ondanks deze enorme open deur krijg je van ons die tips ook even. Komtie.

Laad je auto zoveel mogelijk op bij een ‘langzame’ laadpaal. Snelladers slopen je auto en moet je alleen gebruiken als het echt niet anders kan. Laad je auto ook niet altijd volledig op, maar hou je aan de veilige 80%. En als laatste, koop een auto op benzine of diesel als je geen gedoe met je accu wil hebben…

Doe er je voordeel mee!

Met dank aan William voor de tip!