Deze BMW is weird: de M235 Gran Coupé #test

De naam Gran Coupé en de badge M235 beloven wat, eens kijken of deze compacte BMW het waar kan maken in de test.

Het is niet de meest makkelijke auto om in een katzwijm te vallen. De lijnen en de vorm doen te veel aan Kia denken, iets wat je als premium Duitse automobielfabrikant niet zou moeten willen. Net als bij de vernieuwde 1-serie is er hier sprake van een erg uitgebreide facelift. Het heeft alles met de veranderende wereld te maken dat fabrikanten nog even langer met bepaalde modellen willen doen. Er komt een transitie naar volledig elektrisch (of misschien niet) en tot die tijd moeten we het uitzingen met de bestaande modellen.

De 2-series Gran Coupé staat op het UKL2-platform, waar onder meer ook diverse MINI’s en de BMW Active Tourer op worden gebouwd. In de basis wordt de kracht naar de voorwielen gestuurd en voor de meer potente motoren is er ook xDrive vierwielaandrijving voor de 2-serie Gran Coupé.

Geen PHEV en dat is jammer

De grote premium concurrenten zijn de Audi A3 limousine en Mercedes-Benz CLA en laat die beiden nou ook nog een met stekker te verkrijgen zijn. Ook hier is er weer de dejavu met de test van de einser: de voor Nederland zijn met twee stompjes te tellen.

De diesels zijn er formeel ook nog, maar niemand haalt het in zijn hoofd die nieuw te bestellen in Nederland. De instapper is de 216, maar die is niet eens mildhybride. Het prijsgat met de veel sterkere 220 Gran Coupé is dan ook beperkt: het is exact 3 euro. Nee geen driehonderd of drieduizend, maar drie hele euro’s.

De BMW 220 Gran Coupé heeft de bekende anderhalf liter grote driecilinder te vinden. Het driepittertje pompt er 156pk/ 240 Nm uit, wat voldoende, maar niet overdadig is. Gelukkig is er de mildhybride ondersteuning in de vorm van een 20pk/ 55 Nm sterke elektromotor.

M235 Gran Coupé power

De dikste 2-serie Gran Coupé is de M235 uit onze test. Het blok laat een klein minnetje noteren, er zijn 6 paarden verdwenen. Daar merk je natuurlijk niets van, want de tweeliter viercilinder schopt er 300pk uit. Het koppel van 400 Nm is over breed toerengebied tussen 2000 en 4.500 toeren per minuut beschikbaar. En dan is er nog de razendsnelle 7-traps DCT bak met dubbele koppeling. Desnoods schakelt de bak meerdere versnellingen tegelijk terug.

Zoals we het gewend zijn van de “normale” auto’s is de BMW M235 Gran Coupé begrensd op een topsnelheid van 250 km/u. De sprint naar de 100 doet de M235 in 4.9s.

Snel, maar minder speels dan de rest van het gamma

Nou zeg, je kan er niet eens mee driften. Voor al die mensen die denken: daar gaan we weer…. Jullie hebben gelijk, maar de M235 Gran Coupé stuurt echt wezenlijk anders dan de 3-serie en hoger. In alles voel je dat de basis een voorwielaandrijver is en dat de achteras bedacht is voor meer tractie (en stabiliteit).

Smijt de M235 een bocht in en je kunt wat onderstuur oproepen. Zodra je op het gas gaat, dan wordt het razendsnel geneutraliseerd. Ook dat is best vermakelijk overigens, zelfs als de achterkant uiteindelijk netjes de voorkant volgt.

Dankzij diverse wijzigingen is het weggedrag net weer iets lekkerder dan het was. Standaard heeft de M235 een onderstel schokdempers met frequentie selectieve dempers en een subtiele 8mm verlaging. Op de vooras monteert BMW het mechanische sperdifferentieel wat we al kennen van de 128ti. Op zich lekker, maar concurrenten monteren juist een sper (achtige oplossing) op de achteras.

Wel weer gaaf is dat een upgrade van de remmen relatief voordelig is. Voor slechts € 864,- monteert BMW de grotere M Compound remsysteem met Grau Hoogglans remklauwen. Echt nodig is het niet, maar voor dit soor prijzen is het een nobrainer om het sowieso mee te bestellen.

Alternatieven

De Audi A3 en Mercedes-Benz CLA zijn dé concurrenten voor de BMW 2-serie. Alledrie hebben standaard voorwielaandrijving en drie- of viercilinders in het vooronder. De M235 concurreert met de A35 en S3, waarbij de laatste de gave torque splitter op de achteras heeft. Op de CLA45S en RS3 heeft BMW geen antwoord, maar de echte verkoopaantallen zitten bij de meer modale premium hatchbacks.

Conclusie BMW M235 Gran Coupé test

Vanaf €45.614,- rijd je bij de BMW-dealer weg in een 220 Gran Coupé, maar zijn grotere broer is echt een klap duurder. De M235 xDrive Gran Coupé is er vanaf 80.824 euro waarvan ruim 30 mille naar de staatskas vloeit.

De M235 Gran Coupé uit de test was gespoten in BMW Individual Frozen Portimao Blau metallic wat alleen al € 2.845,- kost. Diegenen die de testauto had gespecificeerd had zich niet ingehouden en dus stopt de kassa pas bij 95k. Ouch. Daar heb je ook een hele leuke 3-serie of 4-serie voor.

De vernieuwde 2-serie Gran Coupé stuurt echt leuker dan zijn voorganger en ook de rest van de auto is stevig verbeterd. Alle systemen, het interieur en de materialen weer bij de tijd getrokken.

De 2 Gran Coupé zal wellicht geen hardloper worden in de verkoopstatistieken in Nederland. Het blijft ook een vreemde eend in de bijt: het is niet direct de fraaiste “coupé” en het weggedrag is niet zoals de rest van de range. Maar het is wél een hele fijne auto en als 220 is de Gran Coupé een stuk vriendelijker geprijsd.